Drie aanhoudingen voor schietincident Rotterdam

De politie heeft drie mannen gearresteerd voor een schietincident zondagavond in Rotterdam. Een van hen is het 26-jarige slachtoffer dat zwaargewond raakte. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt. De toedracht is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of het slachtoffer het doelwit was, de politie onderzoekt nog „of de kogels voor hem bedoeld waren”.

De man werd rond 21.30 uur geraakt toen hij voor een café op de Nieuwe Binnenweg stond. Hij is aangehouden omdat „nog onduidelijk is wat er precies gebeurd is”, aldus de politie.

Ook een van de andere mannen die werd aangehouden had een schotwond. Hij werd diezelfde avond bij een ziekenhuis in Rotterdam binnengebracht. Ook de man die bij hem was in het ziekenhuis, werd aangehouden. De politie laat weten nog te onderzoeken hoe deze man gewond is geraakt en of dit verband houdt met de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg.

In de nacht van zondag op maandag gingen twee auto’s op het Henegouwerplein in vlammen op. De politie onderzoekt of deze autobranden een relatie hebben met het schietincident.