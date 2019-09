Dode na brand in vluchtelingenkamp Moria

Bij een brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is zeker één persoon om het leven gekomen. Volgens de Griekse tak van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat het om twee mensen: een vrouw en een kind.

Over de oorzaak van de brand is niet veel bekend. Persbureau AP schrijft dat de brand werd gesticht door migranten uit protest tegen de omstandigheden in het kamp, terwijl vluchtelingenorganisatie Because We Carry rept van kortsluiting van een kookplaat. Het vuur zou acht wooncontainers in as hebben gelegd. Er moest een legervliegtuig aan te pas zijn gekomen om de brand te doven.

Na de brand greep de politie in met traangas toen er rellen ontstonden. Er werd versterking van het Griekse vasteland gestuurd om de situatie onder controle te krijgen.

De situatie in Moria wordt al langer als onhoudbaar omschreven door vluchtelingenorganisaties. In het kamp, waar plek is voor drieduizend vluchtelingen, zitten meer dan twaalfduizend vluchtelingen waaronder vijfduizend kinderen. Door de uitzichtloze situatie in het overvolle kamp ontstaan er regelmatig spanningen tussen vluchtelingen.