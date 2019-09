Den Haag staat 75 tractoren toe op Malieveld

Boeren mogen dinsdag rond het Malieveld in Den Haag 75 tractoren opstellen tijdens een demonstratie. Dat meldt de gemeente maandag. Burgemeester Paulien Krikke laat in een verklaring weten „pal voor het grondwettelijk demonstratierecht” te staan. Andere demonstranten moeten van de gemeenten hun voertuigen bij het voetbalstadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen parkeren.

De protestgroep Agractie heeft een protestactie met „boeren, leveranciers en mensen die de agrarische sector een warm hart toedragen” georganiseerd. De organisatie verwacht dat meer dan 2.200 boeren met hun voertuig naar Den Haag komen. Ze demonstreren tegen een „negatief beeld” dat de afgelopen jaren over boeren zou zijn geschetst. „De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis”, aldus de organisatie.

Naar verwachting zorgt de protestactie van boeren die vanuit het hele land naar Den Haag komen dinsdag voor extra drukte op de weg.

