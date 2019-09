Cabaretprijzen voor Louise Korthals, Lenette van Dongen en Theo Nijland

Louise Korthals is met haar voorstelling Alles is er! de winnaar geworden van de Poelifinario in de categorie ‘engagement’. In de categorie ‘entertainment’ ging de Poelifinario naar Lenette van Dongen voor Paradijskleier. De Poelifinario in de categorie ‘kleinkunst’ werd toegekend aan En de rest is onzin van Theo Nijland.

De VSCD Cabaretprijzen voor de beste cabaretvoorstellingen van het afgelopen seizoen werden maandagavond uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag. De Neerlands Hoop, de prijs voor een veelbelovende cabaretier, ging naar Peter Pannekoek voor zijn voorstelling Later was alles beter. Aan de prijzen is geen geldbedrag verbonden. Van de winnaars wordt een portret gemaakt door fotograaf Corbino, dat wordt opgehangen in Diligentia.

Alles is er! is het derde reguliere programma van de 35-jarige Korthals. Voor haar debuut, Vlieguur, kreeg ze al de Neerlands Hoop toegekend. Over Alles is er! zegt de jury dat Korthals „het uiterst persoonlijke moeiteloos aan het maatschappelijk relevante verbindt”. En: „Haar spel is minstens zo imponerend als die inhoud. Ze gromt, stampt, ontreddert en ontroert. Het is een zeer krachtige performance, ondersteund door fantastische muzikanten en een fraai toneelbeeld.” De recensie in NRC prees haar taalgebruik: „Dat is literair en vol prachtige metaforen die je in cabaretvoorstellingen niet vaak hoort.” Ook Jan Beuving, met Rotatie, Claudia de Breij, met #NU en Pieter Derks, met Voor wat het waard is, waren in de categorie ‘engagement’ genomineerd.

Lenette van Dongen Foto Annemieke van der Togt

De zestigjarige Lenette van Dongen maakt al een kwart eeuw solovoorstellingen. In 2004 won ze de Annie M.G. Schmidt-prijs voor haar uitvoering van het Spinvis-liedje ‘Voor ik vergeet’. „Lenette van Dongen bewijst opnieuw een vakvrouw te zijn”, zegt de jury over haar voorstelling, „door razendsnel te schakelen tussen lach en traan, maar ook door continu betekenisvolle gesprekken te voeren met haar publiek. Ze is in deze voorstelling volledig zichzelf en geeft ons een oergeestige masterclass duurzaam geluk. Haar levenslust spat van het podium.”

De recensie in NRC noemde haar optreden „een overrompelende explosie van energie – een plastisch pleidooi voor levenslust, gelardeerd met gespierde grappen, een paar stemmige liedjes en de vitale veerkracht van een dance party”. De enige andere genomineerde in de categorie ‘entertainment’ was het duo Vrijdag en Sandifort met Voorlopig voor altijd.

Theo Nijland in ‘En de rest is onzin’ Foto Ben van Duin

De jury noemt de 65-jarige Nijland „de maestro van het Nederlandse kleinkunstlied”. En schrijft: „De stapel steengoede liedjes loopt over van poëtisch verwoord cynisme en wordt opgediend met een stem die net zo warm is als Nijlands glimlach.” De recensie in NRC vermeldde: „Nijlands gevoel voor drama en trefzekere teksten maken dat hij je regelmatig verleidt om mee te gaan in zijn nostalgie.” De andere genomineerde in deze categorie was Peter van Rooijen met Liefde, dood & zwaartekracht.

Peter Pannekoek in ‘Later was alles beter’ Foto Hans-Peter van Velthoven

Over de 33-jarige Pannekoek meldt de jury: „Een goede grappenmaker was Pannekoek al, nu blijkt hij ook interessante vragen te stellen. Hij laat bovendien knap zien dat cabaret best, of juíst, kan prikkelen als je een genuanceerd verhaal vertelt.” Voor de Neerlands Hoop waren ook Anne Neuteboom, met Kijk haar gaan, en Alex Ploeg, met Ultimatum, genomineerd.

Vorig jaar waren er voor het eerst drie winnaars in drie categorieën. De prijzen gingen naar Jochem Myjer (entertainment), Joost Spijkers (kleinkunst) en Tim Fransen (engagement). De Neerlands Hoop was voor Rundfunk.