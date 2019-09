Brand en rellen in Grieks vluchtelingenkamp Moria

Bij een brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is zondag een vrouw om het leven gekomen, aldus VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Na de brand ontstonden in het kamp rellen waarbij zeker zeventien gewonden vielen. De Griekse regering maakte vervolgens bekend versneld duizenden vluchtelingen over te willen brengen naar het vasteland.