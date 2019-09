‘Credit Suisse steunt ceo in spionageschandaal’

Topman Tidjane Thiam van Credit Suisse heeft nog altijd de steun van de raad van commissarissen en belangrijke aandeelhouders, ondanks het spionageschandaal waarin de Zwitserse bank is verwikkeld. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van anonieme bronnen. Credit Suisse is in opspraak geraakt door het nieuws dat de bank privédetectives heeft ingehuurd om een vertrokken medewerker te schaduwen, Iqbal Khan, die leiding gaf aan de divisie vermogensbeheer. Khan stapt over naar concurrent UBS. Credit Suisse zou bang zijn geweest dat Khan klanten en collega’s probeerde warm te maken hem te volgen naar UBS. Khan merkte dat hij werd gevolgd, begin september kwam het tot een confrontatie tussen hem en zijn achtervolgers in Zürich. Een extern bureau doet nog onderzoek naar de affaire. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 30 september 2019