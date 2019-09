19 doden door brand in fabriek China

Zeker negentien mensen zijn om het leven gekomen bij een brand die zondag uitbrak in een fabriek in het oosten van China. Dat meldt persbureau AFP. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

De fabriek staat in de regio Ninghai, ten zuiden van Shanghai. Volgens bronnen zijn drie mensen naar het ziekenhuis gebracht en konden acht mensen gered worden. Autoriteiten doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het ongeluk gebeurde bij een fabriek van het bedrijf Ruiqi Shiyongpin, dat consumptiemiddelen produceert.

In China komen branden in fabrieken vaker voor omdat veiligheidsvoorschriften slecht worden nageleefd. In maart vielen 47 doden en honderden gewonden bij een explosie in een chemische fabriek. In november ontplofte een tankwagen met gevaarlijke stoffen. Daarbij overleden 22 mensen.