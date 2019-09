Zeldzame orkaan van hoogste categorie in oosten van Atlantische Oceaan

Orkaan Lorenzo is boven de Atlantische Oceaan uitgegroeid tot een storm in de zwaarste categorie (categorie 5). Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) meldt zondag dat Lorenzo daarmee de zwaarst gemeten orkaan ooit is zo ver oostelijk boven de Atlantische Oceaan.

De orkaan bevindt zich momenteel zo’n 2.300 kilometer ten zuidwesten van de Azoren en bereikt windstoten tot ruim 260 kilometer per uur. De storm, die zich met 16 kilometer per uur verplaatst, bereikt de Portugese eilandengroep naar verwachting in de nacht van dinsdag op woensdag en trekt daarna mogelijk richting het Verenigd Koninkrijk. Het NHC voorspelt dat Lorenzo de komende dagen sterk in kracht zal blijven.

Zulke zware orkanen in dit gebied zijn zeldzaam. Volgens een meteoroloog van het NHC is Lorenzo de zwaarst gemeten oostelijke Atlantische orkaan in dertig jaar. In 1989 bereikte orkaan Hugo vergelijkbare windstoten, maar wel bijna duizend kilometer westelijker.

Gezonken schip

Donderdagochtend kwam een Frans schip halverwege Afrika en de Antillen in de problemen door Lorenzo, die zorgt voor golven tot zeven meter hoog. Elf van de veertien opvarenden van het schip, dat inmiddels is gezonken, zijn vermist. De andere drie bemanningsleden werden zaterdag door een Frans marinevliegtuig gevonden in een reddingsboot.

Lorenzo is de tweede orkaan van de hoogste categorie dit orkaanseizoen. Orkaan Dorian was begin september de eerste orkaan van de vijfde categorie. Deze storm richtte veel schade aan in de noordelijke Bahama’s en kostte aan zeker vijftig mensen het leven. Bovendien zijn er nog zo’n zeshonderd vermisten.

Het verwachte pad van orkaan Lorenzo de komende dagen: