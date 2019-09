Spanningen en botsingen tussen betogers en politie in Hongkong

Protesten in Hongkong zijn zondagochtend opnieuw uitgelopen op botsingen tussen betogers en de politie. De autoriteiten vuurden traangasgranaten af, probeerden de demonstranten uiteen te drijven met water en vuurden rubberkogels af. Demonstranten gooiden met stenen en molotovcocktails. Hongkong beleefde een van de gewelddadigste dagen van de afgelopen maanden, aldus persbureau Reuters.

Zaterdag gingen ook al betogers de straat op ter gelegenheid van de vijfde jaardag van de zogenoemde parapluprotesten, waarbij net als nu meer democratie geëist werd. Die overwegend vreedzame betoging liep uit op verschillende confrontaties tussen demonstranten en de politie, die volgens Reuters de hele nacht oplaaiden. Een aantal betogers werd opgepakt, gebouwen raakten beschadigd, maar ernstig gewonden vielen voor zover bekend niet.

China

Veel van de demonstranten dragen zwarte maskers voor hun gezicht en gebruiken paraplu’s om zich te beschermen tegen het traangas. Op verschillende plekken zijn barricades opgeworpen. De politie houdt de protesten in de gaten met een helikopter, en zet onder meer waterkanonnen met blauwe kleurstof in, vermoedelijk om de aanwezige betogers later te kunnen identificeren. Intussen was elders in de stad een Beijing-gezind tegenprotest, waarbij zo’n tweehonderd betogers het Chinese volkslied zongen en „Ik houd van China!” scandeerden.

Carrie Lam, de omstreden leider van Hongkong, vertrekt volgens de regering maandag naar China om dinsdag in Beijing de zeventigste verjaardag van de Chinese Volksrepubliek bij te wonen. Als ze later die dag terugkeert, zal ze haar thuisland niet per vliegtuig binnenkomen maar over land. Dit uit vrees voor onlusten op de luchthaven, waar recentelijk veel tegen haar regering geprotesteerd is. De betogers eisen meer democratie en minder Chinese bemoeienis in Hongkong.