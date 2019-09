PvdD-fractievoorzitter Marianne Thieme verlaat de Tweede Kamer

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vertrekt na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Ze stopt per 8 oktober, maakte ze zondag bekend tijdens een ledenbijeenkomst van de partij in het parlementsgebouw.

Esther Ouwehand zal het fractievoorzitterschap overnemen. Dat deed ze de afgelopen jaren al eerder, tijdens het zwangerschapsverlof van Thieme in 2012 en tijdens haar afwezigheid door ziekte eind vorig jaar.

De huidige fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht, Eva van Esch, neemt de vrijgekomen plek in de Kamer in. Ze wordt op 9 oktober beëdigd, aldus een verklaring van de partij. De partij heeft op dit moment vier zetels in de Kamer.

Europese verkiezingen

Thieme zegt het besluit al genomen te hebben in mei, na de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij behield daarbij één zetel in het parlement. Volgens Thieme was dat een „goed moment om het stokje over te dragen zodat er de komende anderhalf jaar, tot de verkiezingen, kan worden gewerkt aan mijn opvolging.”

Ze benadrukt in de verklaring dat ze zich buiten het parlement om „voluit voor de gezamenlijke idealen” van de partij zal blijven inzetten. Thieme was in 2002 één van de oprichters van de PvdD. „De beweging die ik met een klein groepje mensen ben begonnen, is er niet een waarmee je zou kunnen of willen stoppen.”

Van Kooten uit de partij

In 2003 deed de partij voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, maar haalde niet genoeg stemmen voor een zetel. Ook bij de Europese verkiezingen een jaar later kwam de PvdD stemmen tekort voor een zetel. In 2006 kwamen Thieme en Ouwehand wel in de Tweede Kamer. Tot 2010 was Thieme ook voorzitter van de partij.

De Partij voor de Dieren had na de laatste Kamerverkiezingen in 2017 vijf zetels, maar moet het sinds juli met één minder doen. Kamerlid Femke Merel van Kooten stapte uit de fractie uit onvrede over de koers. Ze werd daarop direct geroyeerd en ging verder als onafhankelijk Kamerlid. Van Kooten vond dat de partij zich te veel richt op een beperkt aantal stokpaardjes en dat de partij zich eerder versmalt dan verbreedt.

Veel lof en respect voor Thieme

Premier Mark Rutte (VVD) heeft laten weten „groot respect” te hebben voor wat ze heeft bereikt. Volgens hem bewees Thieme „dertien jaar als Kamerlid dat je op overtuiging en inhoud een politieke partij kunt bouwen. Ik bewaar goede herinneringen aan onze contacten in die lange periode.”

Ook collega-fractievoorzitters spraken na haar aankondiging vol lof over Thieme. Ze bewonderen haar als „iemand bij wie de idealen altijd voorop staan” (Lilian Marijnissen, SP), een „powervrouw” en een „bondgenoot in de strijd voor een duurzame en groene wereld” (Rob Jetten, D66) en „een groot voorvechter voor groene politiek” (Jesse Klaver, GroenLinks).

ChristenUnie-leider Gert Jan Seegers: „Ondanks onze meningsverschillen over landbouw en ook rituele slacht, heb ik respect voor de manier waarop ze ons steeds uitdaagde goed voor de schepping te zorgen.”