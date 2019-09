PSV na ruime zege bij PEC Zwolle op gelijke hoogte met Ajax

PSV staat na zondag in de eredivisie weer op gelijke hoogte met Ajax. Het elftal van trainer Mark van Bommel won overtuigend bij PEC Zwolle: 0-4. Ajax en PSV hebben na acht speelronden allebei twintig punten. De Amsterdammers leiden op basis van doelsaldo.

De club uit Eindhoven kwam tegen Zwolle in de 39ste minuut op voorsprong door een doelpunt van Pablo Rosario. Na de pauze waren Donyell Malen en de invallers Ritsu Doan en Érick Gutiérrez trefzeker. Malen heeft nu acht keer gescoord in de competitie en verstevigde daarmee zijn eerste plaats op de topscorerslijst. PEC Zwolle staat na het verlies gedeeld dertiende met zeven punten.

PSV speelt donderdag tegen Rosenborg BK de tweede groepswedstrijd in de Europa League. Drie dagen later volgt in de competitie de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Dat is het laatste duel voor een pauze van twee weken wegens een interlandperiode.

Utrecht verslaat Willem II

FC Utrecht versloeg Willem II zondag met tien man. In de Utrechtse Galgenwaard won de ploeg van coach John van den Brom met 2-0 van de Tilburgers. Utrecht passeert Willem II op de ranglijst en staat met veertien punten vijfde.

FC Utrecht moest in de tweede helft met tien man verder na de overtreding van Leon Guwara op Fred Heerkens. Guwara leek te struikelen, maar hield zijn been veel te hoog en raakte Heerkens op een knie. Na ingrijpen van de VAR stuurde Edwin van de Graaf de Utrecht-speler met rood van het veld.

De thuisploeg werd met tien man echter gevaarlijker dan met elf. Willem Janssen liep vlak voor tijd bij een vrije trap goed vrij en kopte de bal achter doelman Timon Wellenreuther. Willem II zocht in blessuretijd naar de gelijkmaker, maar FC Utrecht profiteerde van de ruimte en Gyrano Kerk tikte in de rebound de beslissende goal binnen. (ANP)