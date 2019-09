Prognose: Kurz’ conservatieve ÖVP wint verkiezingen Oostenrijk

De ÖVP, de conservatieve partij van de onlangs teruggetreden bondskanselier Sebastian Kurz, lijkt zondag de Oostenrijkse parlementsverkiezingen te gaan winnen. Zijn partij krijgt volgens de eerste prognoses 37,2 procent van de stemmen, meldt de Oostenrijkse publieke omroep. Er werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven nadat het kabinet eind mei na achttien maanden viel.

Ook de Groenen zouden uitkomen op flinke winst. Zij halen op 14 procent van de stemmen, 10,2 procentpunt meer dan tijdens de verkiezingen van 2017. Volgens de prognose bracht 75,4 procent van de stemgerechtigden hun stem uit.

De socialistische SPÖ verliest iets, maar komt nog uit op 21,8 procent van de stemmen. De radicaal-rechtse FPÖ zou 16 procent van de stemmen hebben gekregen. Rondom de radicaal rechtse partij ontstond eind mei een schandaal, wat leidde tot de val van het kabinet van Kurz.

‘Ibizagate’

Van toenmalig FPÖ-leider en vicekanselier Heinz-Christian Strache circuleren beelden uit 2017 waarop hij een rijke Russin overheidscontracten beloofde in ruil voor royale donaties aan zijn partij. De zaak, die bekendstaat als ‘Ibizagate’, lijkt invloed te hebben gehad op de verkiezingen: de partij haalt volgens de prognose 10 procentpunt minder stemmen ten opzichte van de vorige verkiezingen. De liberale partij Neos haalt 7,8 procent van de stemmen.

In een eerste reactie tegenover de publieke omroep zegt Kurz „overweldigd” te zijn. De vier maanden tussen de val van het kabinet en de verkiezingen waren naar eigen zeggen zwaar geweest. Hij is de kiezers „oneindig dankbaar”. Deze zondag konden 6,4 miljoen Oostenrijkers hun stem uitbrengen in de parlementsverkiezingen.

Lees ook: Ibizagate? Kurz staat gewoon op winst