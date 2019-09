Politie: witte bestelbus was vermoedelijk vluchtauto na moord op Wiersum

De politie is op zoek naar een witte bestelwagen, die vermoedelijk gebruikt is als vluchtauto na de moord op advocaat Derk Wiersum eerder deze maand. De recherche heeft zondagavond twee foto’s van de auto gepubliceerd en zegt dat het waarschijnlijk gaat om een Fiat Doblo. Er zouden op dat moment twee personen in hebben gezeten.

Wiersum werd op 18 september doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B. - kroongetuige in de strafzaak die momenteel loopt tegen Ridouan Taghi, de meeste gezochte crimineel van Nederland. Uit beelden en verklaringen blijkt volgens de politie dat de witte bestelauto direct na de moord wegrijdt vanuit de omgeving van het misdrijf.

Er is nog geen verdachte aangehouden voor de moord op Wiersum. Aanvankelijk zei de politie dat de schutter vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud was, maar enkele dagen later werd dat bijgesteld naar een man die „vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud” is. Op basis van de beelden zeggen rechercheurs nu dat ze er „ernstig rekening mee houden” dat er twee personen in de mogelijke vluchtauto zaten.

Volgens de politie wordt een vluchtauto na zo’n ernstig misdrijf „normaal gesproken” naderhand in brand gestoken om sporen te wissen. Maar na de dood van Wiersum is nog geen soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen. De politie vraagt mensen die meer weten over de gebruikte vluchtauto en de twee inzittenden zich te melden.

Zoektocht naar Taghi

Eerder zondag werd bekend dat het OM aanwijzingen heeft dat Ridouan Taghi mogelijk ergens in de Golfregio in het Midden-Oosten is. Justitie gaat ervan uit dat hij ondergedoken is. Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, zei zondagochtend in het tv-programma WNL op zondag dat “we niet op een dood spoor zitten, zoals in sommige media wordt beweerd. We hebben een heel vasthoudend team dat achter hem aan zit.”

Ook zei Van der Burg dat een hogere beloning voor de tip die leidt naar de topcrimineel wat hem betreft bespreekbaar is, maar dat niet alleen in geld moet worden gedacht. Taghi is hoofdverdachte in een megaproces die draait om een serie onderwereldmoorden en wordt gezien als de stuwende kracht binnen de Nederlandse drugsmaffia.