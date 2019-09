OM-baas: verhoging van tipgeld Taghi is bespreekbaar

Een hogere beloning voor de tip die leidt naar de topcrimineel Ridouan Taghi is bespreekbaar. Dat zei OM-baas Gerrit van der Burg zondag in het tv-programma WNL Op Zondag. Volgens Van der Burg kan de beloning „best een bedrag met zes nullen” zijn.

Van der Burg zegt dat „het milieu” weet dat er hogere bedragen mogelijk zijn, maar dat niet alleen in geld moet worden gedacht. Volgens hem hangt de hoogte van het tipgeld „helemaal van de specifieke context” af. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan beveiligingsmaatregelen van de tipgever of het verstrekken van een nieuwe identiteit. Van der Burg wil geen indicatie van het bedrag geven omdat het OM niet van plan is „een publieke jaagactie te organiseren”.

Na de moord op Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., ontstond discussie over de hoogte van het tipgeld voor de opsporing van Taghi. Die ligt op een recordbedrag van 100.000 euro. Onder meer minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veligheid, CDA) pleitte voor een verhoging.

Midden-Oosten

Ook vertelde Van der Burg in het tv-programma dat er aanwijzingen zijn „om te veronderstellen” waar Taghi zich bevindt en dat het OM „zeker niet op een dood spoor” zit. Het OM gaat ervan uit dat Taghi is ondergedoken en „zijn sporen zoveel mogelijk” heeft uitgewist, maar wel contact moet hebben met anderen.

De aanwijzingen die het OM heeft leiden naar de Golfregio in het Midden-Oosten, zegt een woordvoerder zondag tegen persbureau ANP. Het is onduidelijk wat de aanwijzingen inhouden en hoe recent deze zijn. Een team van tientallen politiemensen is volgens het OM „intensief bezig” om de verblijfsplaats van Taghi te achterhalen.

Afgelopen zomer vertelde de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht er rekening mee te houden dat Taghi in Spanje, Marokko of Dubai verblijft. Ook kon hij mogelijk in Mexico, Colombia of een ander land in Midden- of Zuid-Amerika zitten. De voortvluchtige crimineel wordt gezien als de spil van de Nederlands drugsmaffia en is hoofdverdachte in een megaproces die draait om een serie onderwereldmoorden.