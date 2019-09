Nyck de Vries is de onbetwiste kampioen, maar Formule 1 is ver weg

‘Wat als’ is misschien een rare vraag om jezelf te stellen als je net kampioen bent geworden, maar Nyck de Vries zal het vast even gedacht hebben. Hij werd op grootse wijze kampioen in de Formule 2, de klasse vlak onder de Formule 1. Maar hij had vast liever vorig seizoen gewonnen, in een sterker veld. Daaruit stapten liefst drie coureurs over naar de koningsklasse. Een gemiste kans, zegt hij nog steeds over het vorige seizoen.

De Vries, die bezig was aan zijn derde jaar in de Formule 2, kon de titel al na de eerste van twee races in het Russische Sotsji vieren. Hij won de race, zijn vierde van het jaar, en is daardoor met nog drie races te gaan niet meer in te halen voor de concurrentie. De Vries was met afstand de sterkste van de coureurs. De rest maakte te vaak kostbare fouten.

Schoolvoorbeeld

De vijf kampioenen voor hem in de Formule 2 (voor 2017 de ‘GP2’) kregen allemaal een plekje in de Formule 1. Maar goed presteren is niet altijd genoeg. De Vries is daar een schoolvoorbeeld van. Hij is drie jaar ouder dan Max Verstappen en volgde een veel gebruikelijker route in de autosport dan de Red Bull-coureur: karten, Formule Renault 2.0, Formule Renault 3.5, GP3, Formule 2.

Verstappen deed een jaartje Formule 3 en werd de Formule 1 in geslingerd. Het is een kwestie van naam hebben, diepe zakken en nauwe banden. „Had ik tijdens mijn carrière een machtig iemand achter me willen hebben? Natuurlijk! Alles voor de winst. Zo is de racewereld óók: politieke spelletjes en de juiste mensen achter je hebben”, zei De Vries vorig jaar in een interview met NRC. Hij maakte van 2010 tot eerder dit jaar deel uit van het talentenprogramma van McLaren, maar stond nooit vooraan in de rij om de Formule 1 te halen: niet het geld, niet de connecties.

„Ik ben honderd procent Formule 1-waardig”, zei De Vries in hetzelfde interview. Hij groeide op in het racen met coureurs als Carlos Sainz, Daniil Kvjat, Esteban Ocon en Pierre Gasly: mannen van zijn leeftijd. Maar dat biedt geen garantie.

De beste kans op de Formule 1 had hij gehad als hij in het veld van vorig jaar kampioen was geworden. Als hij de Britse supertalenten George Russell en Lando Norris had verslagen, die zo gehypet werden dat hun zitje in de Formule 1 voor het jaar erna een formaliteit was. Russell werd kampioen en vertrok naar Williams. Norris werd tweede en ging naar McLaren. Zelfs Alexander Albon, die zijn helm al bijna aan de wilgen had gehangen, vond als nummer drie verrassend een plekje bij Toro Rosso en rijdt nu bij Red Bull, met Verstappen.

De Vries werd vierde en liet de Formule 1-droom even varen. De markt zit voor volgend jaar op slot, dat weet hij. Al maakt Nicholas Latifi, de voorlopige nummer twee in de Formule 2 dit jaar, goede kans om Robert Kubica bij Williams te vervangen – de Canadees neemt veel geld mee.

Het betekent niet dat De Vries met lege handen zit. Hij werd begin september aangekondigd als een van de twee coureurs van het nieuwe fabrieksteam van Mercedes in de Formule E, de elektrische klasse. De Vries deed dit jaar al simulatorwerk voor het F1-team van Mercedes. En de Formule 1-droom, zo zei hij na het winnen van de titel dit weekend, geeft hij nog steeds niet helemaal op.

