Egyptische verblijfplaats van Pieter Bas H. nog steeds onduidelijk

Meer dan een week sinds zijn arrestatie in Egypte is het nog steeds onduidelijk waar Pieter Bas H. verblijft. De 43-jarige Nederlander is volgens Egyptische media opgepakt wegens het bezitten van een drone en het filmen van veiligheidsdiensten rond Tahrir. Daarnaast worden in vage bewoordingen verdenkingen van spionage en het ‘verspreiden van chaos’ gesuggereerd.

Drones zijn verboden in Egypte, en volgens de familie was H. daar zeer waarschijnlijk niet van op de hoogte. „Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, zegt zijn broer Robbert Jan zondagavond tegen NRC. „Hij wilde met zijn motor vanaf Caïro afzakken [naar het zuiden], en had materiaal bij zich om zijn reis te verslaan. We hebben genoeg bewijs dat hij op een toeristische reis was.”

Egyptische televisie

De arrestatie van H. werd op 24 september bekend gemaakt in het populaire tv-programma van de Egyptische presentator Amr Adib, een notoire verspreider van staatspropaganda die regelmatig met veel drama en opgewonden stem ‘complotten’ tegen Egypte ‘onthult’. Zijn advocaat zegt dat hij enkele dagen daarvoor al geen contact met hem kon krijgen.

H. gaf in het programma op beeld een verklaring af. Hij was met zijn drone op het dakterras van zijn hotel aan het filmen; een hotelmedewerker vertelde hem dat dit ‘een groot probleem’ was. Even later werd hij vanuit zijn kamer door de politie meegenomen.

Het gebeurt in Egypte vaker dat het na een arrestatie een aantal dagen duurt voordat duidelijk is waar de verdachte precies wordt vastgehouden. De Nederlandse ambassade in Caïro probeert contact te leggen met de Egyptische autoriteiten om te achterhalen waar H. wordt vastgehouden zodat ze consulaire bijstand kunnen verlenen en de Egyptische advocaat van de familie hem kan bereiken, zegt zijn broer.

Protesten rond het Tahrirplein

De situatie in Egypte is sinds anderhalve week uiterst gespannen, met name rond het Tahrirplein, wat ongeveer 10 minuten lopen is van het hotel waar H. verbleef. Honderden Egyptenaren verspreid over het land gingen op 20 september de straat op en scandeerden leuzen tegen president Abdel Fattah al-Sisi. Ze gaven hiermee gehoor aan protestoproepen van aannemer en acteur Mohamed Ali, die in populaire YouTube video’s de president van corruptie en wanbestuur beschuldigt. In reactie op de demonstraties voerde Egypte de veiligheidsmaatregelen stevig op.

De politie was en is in groten getale aanwezig in het stadscentrum en voerde controles uit op met name jonge Egyptische mannen. Er werden meer dan tweeduizend mensen aangehouden in verband met de protesten, aldus een lokale ngo, onder wie enkele prominente activisten, politici en academici.

Een ooggetuige vertelde NRC dat hij op weg naar huis na een werkdag in het centrum van Caïro drie keer op straat werd gecontroleerd, waarbij de politie zijn telefoon grondig doorzocht.

Eerder deze zomer overkwam een Australisch koppel iets soortgelijks als H. in Iran. Ze waren op reis van Australië naar Engeland en werden nabij Teheran opgepakt wegens het filmen met een drone. Ze zitten nog altijd vast.