Dodental aardbeving Molukken loopt op tot zeker dertig

Een aardbeving op de Molukken, eerder deze week, heeft aan zeker dertig mensen het leven gekost. Dat heeft de Indonesische rampenbestrijdingsdienst zondag bekendgemaakt. Nog eens 156 mensen zijn gewond geraakt. Onder de doden zijn volgens de dienst drie kinderen.

Het epicentrum van de beving bevond zich volgens het Amerikaanse instituut USGS zo’n 37 kilometer ten noordoosten van de stad Ambon. De beving had een kracht van 6,5 en was relatief ondiep, op 18,2 kilometer. Openbare gebouwen, kantoren en scholen zijn beschadigd geraakt. Ook moesten 25.000 mensen hun woning verlaten.

Een deel van de slachtoffers raakte bekneld in ingestorte bouwwerken. Voor de mensen die hun huis moesten verlaten, zijn tenten neergezet en gaarkeukens geopend. De noodtoestand is uitgeroepen tot 9 oktober.

De beving kwam een klein jaar na de aardbeving op Sulawesi, die vermoedelijk aan 4.300 mensen het leven heeft gekost. Die beving had een kracht van 7,5 en veroorzaakte een tsunami. Een groot aantal mensen wordt nog altijd vermist. Zaterdag, precies een jaar later, kwamen in de stad Palu duizenden mensen samen om in gebed stil te staan bij de natuurramp.