Deen Mads Pedersen wint WK wielrennen in Yorkshire

De 23-jarige Deen Mads Pedersen heeft in de stromende regen de wegwedstrijd bij het WK wielrennen in het Engelse Yorkshire gewonnen. Na de 261 kilometer lange etappe liet hij de Italiaan Matteo Trentin en Zwitser Stefan Küng in de sprint achter zich. De mannen reden al enkele ronden op kop. Eerder reden ook favoriet Mathieu van der Poel en Gianni Moscon in de kopgroep, maar zij moesten kilometers voor de streep lossen.

De heuvelachtige wegrace voerde van Leeds naar Harrogate. Het parcours werd zondagochtend aangepast en met twintig kilometer ingekort omdat sommige wegen onbegaanbaar waren door de vele regen. Daardoor telde de wedstrijd twee beklimmingen minder. Ook werd de start met bijna een halfuur uitgesteld. Het slechte weer zorgde eerder deze week al voor hinder bij de individuele tijdrit van de beloften, waarin veel renners ten val kwamen.

Meerdere renners probeerden in het begin van de wedstrijd tevergeefs uit het peloton weg te rijden. In de regen ontstond na ruim 40 kilometer alsnog een kopgroep van elf man, met onder meer Vuelta-winnaar Primoz Roglic, Richard Carapaz en Nairo Quintana. Bij aankomst op het kletsnatte lokale circuit in Harrogate, waar negen rondjes van veertien kilometer werden gereden, hadden zij bijna twee minuten voorsprong op het peloton.

Veel afvallers

Op het circuit maakte het peloton die voorsprong binnen één ronde ongedaan. Philippe Gilbert, een van de topfavorieten, raakte echter al snel betrokken bij een valpartij en moest niet veel later opgeven. De Belg was niet de enige afvaller. Ook onder meer regerend wereldkampioen Alejandro Valverde, Roglic, Rohan Dennis, wereldkampioen op de individuele tijdrit, Daryl Impey, Daniel Martin, Remco Evenepoel en Jos van Emden stapten af.

Met nog 33 kilometer te rijden versnelde favoriet Mathieu van der Poel. Hij reed naar de kopgroep met daarin Trentin, Gianni Moscon, Küng en Pedersen, maar meer dan vijftig seconden kregen ze niet van het peloton. In de laatste ronde moest Van der Poel lossen. In de finale waren alleen Trentin, Küng en Pedersen over.

Bij de vrouwen werd Annemiek van Vleuten zaterdag wereldkampioen op de weg, na een lange solo van 104 kilometer.