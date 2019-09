Ballet met als rode draad strijd, verzet en veerkracht

‘Het is ballet!” Zo herinnert bioloog Jan van Hooff zich de regen van witte ‘paddestoeltjes’ die in september 1944 nabij Arnhem neerdaalde. Het filmpje waarin hij en andere bejaarde Arnhemmers herinneringen ophalen aan operatie Market Garden, vormt de opmaat tot het programma The Battle van Introdans: vier choreografieën met als rode draad strijd, verzet, energie en veerkracht.

Missa Brevis (1958), de klassieker van José Limón (1908-1972), past op zichzelf uitstekend bij dit herdenkingsprogramma. Tegen een achterdoek met een aan puin geschoten kerk heffen de twintig dansers de armen en de blikken omhoog, als een roep om genade. Vrijwel alle bewegingen op de tonen van Kodály’s mis zijn markant, gekruist of gehoekt. Dat verleent de choreografie van Limón, een van de grondleggers van de Amerikaanse moderne dans, enerzijds kracht, anderzijds echter doet het uitgesproken gedateerd aan.

Enorm vaardig is het trio Qutb van Sidi Larbi Cherkaoui. Het is een voortdurend doorgeven en overnemen van energie. Salvatore Castelli, Yulanne de Groot en Alberto Tardanico rollen en glijden langs en over elkaar, vormen sculpturen van torso’s, armen en benen.

Sfeer van een ritueel

De versnellende, percussieve muziek roept de sfeer van een ritueel op, alsof de drie de onheilspellende zonsverduistering van het begin met hun inspanning moeten terugdraaien in dit mooie, zij het ietwat decoratieve miniatuur.

Cayetano Soto’s Alma lijkt vooral een fraaie aanzet tot iets groters. Zeven ranke vrouwen kalligraferen met armen en benen lijnen in de ruimte, op een ‘cover’ van de overbekende klaagzang van Dido uit Dido en Aeneas.

De ‘uitsmijter’ is afkomstig van Robert Battle. The Hunt is een mannenchoreografie, ritmisch en swingend, een demonstratie van kracht en verzet. Net als Qutb wekt het de indruk van een opzwepend ritueel, maar nu met invloeden van martial arts en urban dance. Een prima uitdaging dus voor de mannen van Introdans, die kunnen doorgroeien in dit stuk.

Ballet The Battle door Introdans. Gezien: 27/9, Arnhem. Tournee t/m 4/2/2020. Inl: introdans.nl ●●●●●

