Weer grote betoging Hongkong vanwege jubileum paraplu-revolte

Duizenden mensen namen zaterdagmiddag deel aan een bijeenkomst in Hongkong die was georganiseerd voor de vijfde verjaardag van de zogeheten paraplu-protesten in 2014. Net als destijds demonstreerden zij voor meer democratie.

De betoging vond plaats in het centrum van de stad. De autoriteiten van Hongkong hadden toestemming gegegeven voor de actie. Persbureau Reuters schrijft dat de bijeenkomst strak werd beveiligd door de politie: barrières blokkeerden de toegang tot overheidsgebouwen en sommige straten.

Joshua Wong, in 2014 al actief bij de paraplu-revolte en nog steeds een belangrijke activist, is het jonge gezicht van de protesten in Hongkong

Toen sommige demonstranten, waarschijnlijk los van de geplande bijeenkomst, toch probeerden die gebouwen te bestormen, gebruikte de politie traangas. Het is onduidelijk om hoeveel betogers het ging, maar volgens een verklaring van de politie slaagden deze demonstranten erin een grote weg tijdelijk te blokkeren. Ook keerden zij zich openlijk tegen de politie, bekladden muren van winkels met antiregeringsleuzen en schenen met lasers naar een helikopter die boven hen vloog. Het leidde tot een confrontatie met de ordetroepen. Tegen deze groep actievoerders zette de politie pepperspray in.

Joshua Wong, de activist die in 2014 een belangrijke rol speelde bij de paraplu-revolte, liet ook zaterdag van zich horen. „We zijn terug, met zelfs meer vastberadenheid”, citeert Reuters hem. Wong is in de afgelopen maanden, waarin opnieuw grote anti-China-demonstraties plaatsvonden in Hongkong, meermaals opepakt. Hij is momenteel op borgtocht vrij.

Nieuwe protesten

De huidige golf van protest begon in juni, toen mensen de straat op gingen om te protesteren tegen een wet die uitlevering aan China mogelijk moest maken. Die wet is inmiddels van de baan. De demonstraties zijn echter uitgegroeid tot acties tegen Chinese bemoeienis in Hongkong. De campagne en ook de tegenreactie, van politie en mensen die China goedgezind zijn, zijn in de afgelopen maanden steeds grimmiger geworden.

Op zondag wordt in Hongkong opnieuw gedemonstreerd tegen „de Chinese tirannie”. Ook voor dinsdag, de dag waarop het 70-jarig bestaan van de Volksrepubliek China wordt gevierd, worden grootschalige demonstraties verwacht.