Afgelopen donderdag stond er in de Volkskrant een opiniestuk van drie filosofen, een fotograaf, een regisseur annex researcher, een parlementslid, een huisarts die tevens seksuoloog is, een andere arts die ook verstand van seks heeft, een cultureel antropoloog, een journalist en schrijver, een hoogleraar in de seksuologie (die dus echt alles weet van onze ontembare driften&lusten) plus een erotic filmmaker. Allemaal intellectuelen dus. Waarom al die types hun functie bij het artikel plaatsten is mij een volstrekt raadsel, maar dat maakt het alleen maar vrolijker. En ijdeler. Waar het stuk over ging? Over de orgasmekloof. De ondertekenaars van het stuk vinden dat de seks in de Nederlandse films te rampetamperig is en dat het allemaal wel wat zachter kan. Het is een oproep aan de Nederlandse filmmakers, acteurs, scenarioschrijvers en producenten. Want die geven nu verkeerde voorbeelden aan de jeugd met dat klassieke recht-op-en-neer-gedoe. Seks draait volgens deze kenners niet om penetratie. Dat is echt zo Gouden Eeuw.

Ik ben onbedaarlijk blij dat een clubje fijnbesnaarde types dit prangende probleem aansnijdt. De orgasmekloof in de Nederlandse film. Na de dialogen en knullige vechtscènes absoluut een belangrijk pijnpunt. Ik hoop zo dat het een discussieding tijdens de Nederlandse Filmdagen wordt. Misschien is het een goed idee om de clitorale werkgroep Slap Gelul in het leven te roepen en dat die de nationale filmindustrie gaat adviseren. Dat er een duidelijke orgasmenorm komt. Misschien is een penetratieverbod een wat al te harde maatregel, maar het is een duidelijk begin. En laten we de door Gerard Reve uitgevonden ‘artiesteningang’ niet verwaarlozen.

Ook moeten we goed opletten dat de werkgroep voldoet aan het hedendaagse vrouwenquotum. Dat het niet weer een witte mannending wordt. Misschien is het ook niet gek om even te checken of de vrouwen in de orgasmecommissie niet allemaal te hetero zijn. Dat werkt namelijk verwarrend. Want die vinden penetreren doorgaans wel gezellig!

Terwijl ik mijn perverse gedachten over dit hedendaagse probleem liet dwarrelen hoorde ik op de radio bloedserieus praten over het verplicht stellen van genderneutraal speelgoed. Dat moet van onze D66-minister. Niet alleen de zoon van Halsema mag met een neppistool kunnen dreigen, maar ook de dochter van de burgemeester kan als een Rambo door de grachtengordel trekken. Dat moet zelfs! En als een jongen tegen een bal trapt, krijgt hij voortaan een sociale reprimande. Trappen tegen een bal is namelijk veel te rolbevestigend! Bah! Hij moet de bal met een vochtig doekje schoonmaken. Anders wordt zijn balletpakje vies bij het overgooien.

Genderneutraal. Ik denk al een week aan het nog steeds niet opgepakte Engelse stel dat al bijna achttien maanden het geslacht van hun baby geheimhoudt omdat het anders te voorspelbaar wordt opgevoed. Die baby moet toch met spoed gered? Kent Engeland geen Kinderbescherming? En Zweden? Want iemand moet daar die zwaar misbruikte Greta Thunberg bevrijden uit de tentakels van dat zootje klimaatidioten? Zeilt dat lieve meisje terug naar Europa nu Thomas Cook failliet is? Wij hadden toch ooit een wereldvreemd zeilmeisje? Wil zij Greta niet redden? Die klimaatidioten hebben overigens wel gelijk, maar niet ieder doel heiligt de middelen.

De wereld gaat kapot volgens Remkes. We vliegen en rijden onze toekomst frivool aan flarden. Maar is dat erg? Wordt het niet de hoogste tijd dat we de planeet liefdevol verwoesten? Gewoon omdat het klaar is. Aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc dreigt een stuk ijs van 250.000 kubieke meter een paar dorpen te verpletteren. De oceanen staan ons bijna aan de lippen. En iedereen weet hoe dat komt. Ondertussen doen we er in ons land alles aan om de Grand Prix in Zandvoort door te laten gaan. Lekker met de pandjesmelkende brilprins door een natuurgebied scheuren. Weg met dat geitenwollensokkengemekker. Vol gas alles aan flarden. Maar een ding stemt me echt gelukkig: als de wereld vergaat, zijn er wel goede orgasmeregels voor de Nederlandse filmindustrie en spelen jongetjes fanatiek met barbies die niet gepenetreerd mogen worden. Dat lucht zo verschrikkelijk op! Iemand mijn aandelen ABN-AMRO kopen?

