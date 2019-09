Nyck de Vries in stijl naar wereldtitel Formule 2

Autocoureur Nyck de Vries heeft zich zaterdag verzekerd van de wereldtitel in de Formule 2. De 24-jarige Fries deed dat in stijl, door de hoofdrace op het circuit van Sotsji te winnen. Met nog drie races te gaan, zondag de sprintrace in Sotsji en op 30 november en 1 december nog twee in de Verenigde Arabische Emiraten, is De Vries niet meer te achterhalen door zijn concurrenten.

De Nederlander startte op het Russische circuit vanaf poleposition. De Vries kwam goed weg en reed tot aan zijn pitstop aan de leiding. Toen de Italiaan Luca Ghiotto vier ronden voor het einde als laatste ook de pits in dook, kwam De Vries weer aan kop te liggen. Hij kwam de laatste ronden foutloos door en haalde zo de titel binnen. Nadat De Vries zijn bolide van ART Grand Prix in de pitstraat voor het bordje met nummer 1 had geparkeerd, sprong hij zijn monteurs in de armen.

‘Ik kijk uit naar de toekomst’

“We hebben bewezen dat we de verdiende kampioen zijn”, zei de coureur uit Sneek, die heel wat jaren onderdeel was van het opleidingsprogramma van McLaren. “Gisteren was de eerste stap, vandaag verliep alles volgens plan. Het team heeft me het hele jaar goed gesteund, ze hebben vertrouwen in me. Ik kijk nu uit naar alles wat er in de toekomst komt.”

De Vries rijdt sinds 2017 in de Formule 2, dat wordt gezien als voorportaal van de Formule 1. De kampioenen van de afgelopen twee jaar, Charles Leclerc en George Russell, zijn inmiddels actief in de koningsklasse van de autosport. De Vries stapt na dit seizoen echter over naar de elektrische raceklasse Formule E. Hij maakte ruim twee weken geleden bekend dat hij daarin voor Mercedes gaat rijden. (ANP)