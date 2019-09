Nederland krijgt zetel in VN-luchtvaartorganisatie

Nederland heeft de komende drie jaar een vaste zetel in de luchtvaartorganisatie ICAO. Daardoor zal Nederland de komende jaren een belangrijke stem krijgen bij de totstandkoming wereldwijd luchtvaartbeleid. Een grote meerderheid van de algemene vergadering van ICAO in Montreal stemde zaterdag voor de Nederlandse kandidaat.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) droeg eerder deze week Richard Ossendorp, momenteel adviseur binnen het ministerie, voor tijdens de veertigste algemene vergadering. Hij heeft de opdracht meegekregen om zich namens Nederland in te zetten inzetten voor duurzaamheid en veiligheid in de luchtvaart.

CORSIA

ICAO is momenteel bezig met een resolutie voor CO2-uitstoot van de luchtvaart te verminderen. Daarin is opgenomen dat er straks wereldwijd één systeem bestaat voor het compenseren en beperken van CO2. Als de resolutie erdoor komt, heeft de EU straks niet meer de vrijheid om eigen beleid op dit gebied te voeren.

Groene politieke partijen in Europa zijn tegen dit systeem, CORSIA. Het zou onder meer fraudegevoelig zij en te ruime toelatingscriteria voor biobrandstoffen bevatten.

Lees meer over ICAO: CO2-beleid voor luchtvaart: Europa versus de wereld

In totaal zijn 193 landen aangesloten bij ICAO. De raad van de luchtvaartorganisatie bestaat uit 36 leden, zaterdag werden er 23 verkozen. De stemming voor de andere dertien zetels is dinsdag. Nederland maakt deel uit van de zogenoemde ABIS-groep, en vertegenwoordigt daarom ook de belangen van België, Luxemburg, Ierland, Kroatië, Oostenrijk, Portugal en Zwitserland in het bestuursorgaan van ICAO.