Kaag zet zich in speech af tegen Hoekstra

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) heeft zich zaterdagmiddag in een speech afgezet tegen collega-minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) - zonder hem bij naam te noemen. Kaag sprak bij een symposium in het Rijksmuseum in haar speech haar zorgen uit over het verdwijnen van „de nuance in het politieke midden” als het gaat over migratie en integratie. Dat was een verwijzing naar de HJ Schoo-lezing van Hoekstra, eerder deze maand. Daarin bekritiseerde de CDA’er de multiculturele samenleving. Het zou Nederlanders met een migratie-achtergrond ontbreken aan „wederkerigheid”. Volgens Kaag wordt hier „met een te brede kwast geschilderd”.

Hoekstra zei in zijn lezing dat er op het terrein van migratie en integratie „veel te veel” is „dat nog altijd niet goed gaat”. Kaag ziet dat anders, ze zei dat de feiten de stelling logenstraffen dat ‘veel te veel niet goed gaat’. Kinderen uit migrantengroepen zijn steeds hoger opgeleid, zei ze, en de tweede generatie is minder afhankelijk van een uitkering dan de eerste. „Het gaat goed met migranten in Nederland”, stelde Kaag.

Ze haalde uit Hoekstra’s speech ook een voorbeeld aan over een niet-westers migratiestel dat weigert de huisarts een hand te geven. Hoekstra gebruikte dat als voorbeeld van mislukte integratie; Kaag noemde het voorbeeld weliswaar „op z’n minst ongemakkelijk”, maar ze wil het „niet gebruiken als het bewijs dat het met de wens van de hele groep erbij te horen niet goed gaat”.

Kaag vergeleek Hoekstra’s woorden met die van „extremen in de politiek”; „politici die het moeten hebben van ophitsen van angst”.

Profilerende speech

Zowel Kaag als Hoekstra worden getipt als mogelijke nieuwe leiders van hun partijen. Met speeches als die van zaterdagmiddag profileert Kaag zich verder, wat ze eerder ook al deed in bijvoorbeeld de Abel Herzberglezing.

In haar speech, uitgesproken tijdens een symposium van de Remonstranten ter gelegenheid van de presentatie van een boek over tolerantie, sprak Kaag daarnaast haar zorgen uit over salafistische scholen. „Daar wordt de grens van tolerantie bereikt”.

Kaag plaatste tegenover „het verlies van optimisme en het gevoel dat we iets aan het kwijtraken zijn” een progressieve vooruitgangszin. Ze pleitte voor „vrijheid en tolerantie”. Die waarden noemde ze een „handelingsperspectief voor de toekomst”. De „kracht van Nederland” zit volgens Kaag in „openheid, verscheidenheid en diversiteit”.