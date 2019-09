Hevige regen Noord-India kost zeker 59 mensen het leven

Hevige moessonregens hebben in het noorden van India de afgelopen dagen tot grote overstromingen geleid. Daarbij vielen zeker 59 doden, meldt persbureau AP. De meeste slachtoffers vielen doordat huizen instortten, als gevolg van verdrinking of doordat zij werden getroffen door de bliksem. Ook zouden zeker vijf mensen zijn overleden aan slangenbeten tijdens de overstroming.

In de stad Varanasi viel donderdag en vrijdag 19 centimeter neerslag. Daardoor overstroomde de Ganges-rivier. Het openbare leven in het noorden van India raakte ontregeld. Zo zijn veel scholen al enkele dagen dicht. De verwachting is dat de regen pas na maandag afneemt. Ook de westelijke Indiase staat Maharashtra is getroffen door hevige regenval, schrijft AP.

Al ruim 350 doden dit moessonseizoen

Het moessonseizoen zorgt elk jaar voor hevige regenval in India, Nepal en Bangladesh. Het seizoen duurt doorgaans van juni tot september. Dit jaar vielen er al ruim 350 dodelijke slachtoffers.

In de zuidelijke staat Kerala in India alleen al vielen in augustus meer dan 200 doden bij zware overstromingen een aardverschuivingen. Daar sloegen destijds ook honderdduizenden mensen op de vlucht. Het betrof de zwaarste overstromingen in meer dan honderd jaar in Kerala.

In de oostelijke Indiase staten Assam en Bihar kwamen in juli al vijftig mensen om het leven door het overstromen van drie grote rivieren.