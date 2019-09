Wie

Greta Thunberg, de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste.

Waarom

Omdat ze na haar emotionele toespraak op een VN-bijeenkomst deze week („You are failing us… How dare you… We will never forgive you!”) weer bakken met modder over zich uitgestort zag. Ze krabt aan een latent schuldgevoel en dat ongemak onderdruk je het simpelst met een oude truc: de boodschapper weg te honen.

Hoe

Potlood en waterverf.

Een versie van deze illustratie verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 september 2019