FC Groningen buigt pas met tien man voor Ajax

Met veel moeite heeft Ajax de thuiswedstrijd tegen FC Groningen tot een goed einde gebracht. De kampioen wist de ontmoeting pas te beslissen nadat Django Warmerdam in de 73ste minuut met een tweede gele kaart, voor tijdrekken, van het veld moest. Nog geen zes minuten en twee doelpunten later stond de eindstand op het scorebord (2-0).

Het is bijna oktober en trainer Erik ten Hag is nog steeds aan het puzzelen met zijn beste basisformatie. Tegen FC Groningen koos hij voor een aanvallende variant, met Donny van de Beek als controlerende middenvelder in plaats van Edson Álvarez. Zo konden Dusan Tadic, David Neres, Hakim Ziyech en Quincy Promes ook allemaal starten.

Het is lastig tempo maken tegen een ploeg die zich bij balverlies met tien veldspelers rond het eigen strafschopgebied verzamelt. Maar het ritme van het aanvalsspel van Ajax had af en toe best omhoog gemogen. Toch kreeg de thuisploeg veel mogelijkheden om zich vier dagen voor de uitwedstrijd tegen Valencia in de Champions League een eenvoudige avond te bezorgen. Ze verschenen stuk voor stuk dreigend voor doelman Sergio Padt, het aanvallende vijftal van Ajax. Maar Tadic, Promes, Neres, Van de Beek en Ziyech kregen de bal maar niet achter Padt.

Plan B

FC Groningen, afgelopen woensdag naar een nederlaag gespeeld door PSV (3-1), wachtte geduldig op die paar kansjes die iedere ploeg wel tegen Ajax krijgt. Vlak voor rust kreeg Deyovaisio Zeefuik de mogelijkheid om een snelle counter met de openingstreffer te bekronen. Hij schoot hard op de vuisten van André Onana.

Ten Hag schakelde na een klein uur over op Plan B. Klaas-Jan Huntelaar mocht invallen, net als woensdag toen het tegen Fortuna Sittard lang 0-0 bleef. Sergiño Dest verving Noussair Mazraoui, die dit seizoen mede door blessures nog niet op die sterke rechtsback van het vorige voetbaljaar lijkt. FC Groningen wankelde soms maar bleef overeind totdat Warmerdam zijn tweede kaart kreeg omdat hij volgens scheidsrechter Björn Kuipers de zoveelste speler van de bezoekers was die opzichtig aan het tijdrekken was. Nog geen zes minuten later leidde Ajax met 2-0, met dank aan treffers van Lisandro Martínez en Huntelaar. (ANP)