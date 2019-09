Met dochter en twee kleinkinderen loop ik over de markt in Saint- Tropez.

Kleinzoon Mads (4 jaar) wijst naar prachtige perziken en vraagt aan zijn jongere zusje: „Lust jij zo’n stoffige appel?”

