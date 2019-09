Zee-egel slijpt tanden

De stekels vallen het eerst op: de lange, vlijmscherpe naaldjes waarop je als badgast niet met blote voeten wilt staan.

Naam: roze zee-egel Wetenschappelijke naam: Strongylocentrotus fragilis Leefplek: voor de westkust van Noord-Amerika, tussen de 100 en 1.000 meter diepte Uiterlijk: tot 10 centimeter in diameter, lichtroze stekels Eet: algen van koraalriffen Opvallend: de roze zee-egel kan zijn eigen tanden bijslijpen, zodat ze vlijmscherp blijven

Maar de tanden van een zee-egel zijn het indrukwekkendst: keihard en vlijmscherp. Die tanden bestaan uit met magnesium verrijkt calciet en zijn bedoeld om algen van koraalriffen te schrapen én om gaatjes in rotsen te boren. In die gaatjes kunnen de zee-egels zich schuilhouden tegen vijanden of bij woelig weer. Die tanden horen in een zanderige omgeving snel af te slijten (met zand dat fungeert als schuurpapier) maar nu hebben Amerikaanse wetenschappers de opbouw van de tanden bestudeerd. Door het continu afbreken van microscopisch kleine plaatjes blijven ze scherp. Dat mechanisme zou ook kunnen worden toegepast in boor- en mijnwerktuigen, concluderen de auteurs.