‘Vrachtschip Stena Impero heeft Iraanse haven verlaten’

De Stena Impero, het vrachtschip onder Britse vlag dat ruim twee maanden geleden in beslag werd genomen door Iran, heeft vrijdag het anker gelicht. Volgens de scheepsinformatie van de ‘tracker’ Refinitiv heeft het schip de haven van Bandar Abbas verlaten en koers gezet naar de haven van Rashid in Dubai. Persbureau Reuters berekent dat de olietanker er ongeveer een halve dag over zou moeten doen om daar aan te komen.

Volgens de gegevens van Marine Traffic, een andere website die scheepsgegevens bijhoudt, heeft de tanker vroeg in de ochtend een signaal afgegeven vanaf een locatie net buiten de haven van Bandar Abbas. Het zou voor het eerst in weken zijn dat het schip een signaal uitzendt. Tegen persbureau AFP zegt een woordvoerder van de Zweedse rederij Stena Bulk dat „voorbereidingen voor vertrek” zijn getroffen.

Het vrachtschip kreeg zondag toestemming om te vertrekken. Het duurde enkele dagen om het benodigde papierwerk in orde te maken. Het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan persbureau Reuters laten weten dat er nog een onderzoek moest worden afgerond naar het vrachtschip, maar de rederij zei niet op de hoogte te zijn van een officiële aanklacht.

Geruzie in Golf

De Iraanse Revolutionaire Garde, onderdeel van het leger, enterde het schip op 19 juli in de Straat van Hormuz. De Stena lag sindsdien aan de ketting bij de Iraanse kust. De bemanning werd in juli gearresteerd, een deel van hen is begin deze maand op vrije voet gesteld. De inbeslagname vond plaats nadat twee weken eerder een schip dat onder Iraanse vlag voer was geconfisqueerd door autoriteiten van Gibraltar, op verdenking van oliesmokkel naar Syrië. Dat schip mocht in augustus vertrekken, ondanks pogingen van de Verenigde Staten om het tegen te houden.

De Stena Impero vaart onder de Britse vlag. Het Verenigd Koninkrijk noemde de inbeslagname een „vijandige daad”. De druk bevaren Straat van Hormuz verbindt de Golf van Oman en de Perzische Golf. In de afgelopen maanden is de spanning daar, voornamelijk tussen Iran en de Verenigde Staten, flink opgelopen. In juni werden twee tankerschepen aangevallen. Volgens de VS was dat een actie van de Revolutionaire Garde, maar dat ontkent Teheran. Sindsdien zijn meerdere schepen geconfisqueerd.