Apotheken voorzien dit jaar grotere medicijntekorten, zo las ik onlangs in NRC. Gisteren ging ik in verband met onderzoek naar de apotheek met een recept voor twee pilletjes. Ik kreeg een doosje met 30 stuks (twee stripjes van 15). Ik ben perplex en vraag of het niet wat minder kan. „Nee, we hebben alleen verpakkingen van 30. Gooi de rest maar weg”.

