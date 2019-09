VN-helikopter stort neer in Centraal-Afrikaanse Republiek

In het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn vrijdag drie VN-militairen om het leven gekomen toen hun helikopter crashte. Dat heeft gezant Mankeur Ndiaye via Twitter bekendgemaakt. Een vierde militair, net als de drie dodelijke slachtoffers een Senegalees, raakte gewond.

Volgens de Verenigde Naties lijkt het erop dat slechte weersomstandigheden een veilige landing onmogelijk maakten. De helikopter was net terug van een „operationele missie” weet persbureau Reuters. De regering van Senegal wil in samenwerking met de Verenigde Naties zo snel mogelijk de gewonde en de lichamen van de drie doden repatriëren.

Burgeroorlog

De regering van de Centraal-Afrikaanse Republiek - een van de armste landen van Afrika - sloot begin dit jaar een vredesakkoord met afgevaardigden van veertien gewapende groepen die actief zijn in het land. Dat had een einde moeten maken aan het al jaren aanhoudende sektarische geweld in het land. Toch zijn er ruim een half jaar later nog meerdere groepen die de wapens niet hebben neergelegd.

Al sinds 2012 wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten tussen bewegingen die elkaar om religieuze of etnische verschillen naar het leven staan. Het christelijke anti-balaka en islamitische ex-seleka zijn de twee grootste groepen. De regering van Faustin-Archange Touadéra heeft naar schatting maar een vijfde van de Centraal Afrikaanse Republiek onder controle.