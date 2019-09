Van Machu Picchu naar Lage Landen

Ana Muriel (37) geniet slenterend van de koelte, stilte en reinheid van Amsterdam. Ze heeft net een paar weken Peru achter de rug. Nu doet ze in tien dagen de Lage Landen, omdat ze daar nog nooit was geweest. „Heel leuk om vlak achter elkaar landen te bezoeken die zó verschillend zijn.” Na Amsterdam gaat ze naar Delft, en dan zakt ze af naar Brugge.

Ze is eigenlijk accountant, maar werkt in haar woonplaats Sevilla als receptioniste in een viplounge. De bezoekende vips zijn vooral zakenmensen en toeristen. Ze heeft niets tegen toeristen, integendeel, maar vindt het jammer dat Sevilla zich er zo eenzijdig op richt. „Het is voor ons moeilijk om ergens anders werk in te vinden.”

Zelf reist ze ook graag, het hele jaar door. In de winter gaat ze vaak naar Azië, ze was al in Thailand, India en Nepal. Deze reis maakt ze alleen. Niet omdat ze dat wil, maar omdat er even niemand beschikbaar was om mee te gaan. Haar man, die buitenlandse reizen regelt voor Spaanse ambtenaren, heeft veel minder vrije dagen dan zij.

Alleen reizen heeft eigenlijk alleen maar nadelen, vindt ze. Het is saaier, het is duurder. Aan de andere kant: beter alleen reizen dan niet reizen. Onderweg nieuwe mensen ontmoeten is geen reisdoel, af en toe een praatje maken vindt ze genoeg. „Als ik dan besluit alleen te gaan, dan gá ik ook alleen.”

Heel leuk om vlak achter elkaar landen te bezoeken die zó verschillend zijn

Dit is haar eerste dag in Nederland. Ze heeft nog niet kunnen vaststellen of het waar is wat Spanjaarden denken over Nederlanders, of over noordelijke volkeren in het algemeen: „Dat zij een zekere afstand tot elkaar bewaren, terwijl wij altijd aan het knuffelen en kussen zijn.” Het plan voor vandaag is „markten aflopen”, morgen wil ze naar het Van Gogh Museum. Ook in Peru is ze de bekende plaatsen afgegaan: Machu Picchu, Titicacameer, de stad Cuzco.

Overal waar ze komt probeert ze graag de lokale gerechten. Dat lijkt in Nederland wat lastiger te worden. Bij haar eerste schreden in Amsterdam zag ze voornamelijk Italiaanse en Japanse restaurants.