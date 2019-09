Twintig jaar cel voor moord op burgemeester Belgische stad Moeskroen

De 20-jarige Nathan D. is vrijdag veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op burgemeester Alfred Gadenne van de Zuid-Belgische stad Moeskroen. Dat melden Belgische media. D. vermoordde de burgemeester twee jaar geleden op een begraafplaats in Moeskroen, naar eigen zeggen uit wraak.

D. hield Gadenne verantwoordelijk voor het ontslag van zijn vader bij de gemeente in 2015. De man pleegde enkele weken later zelfmoord, D. was degene die zijn lichaam vond. In de periode die volgde weigerde hij zich te laten behandelen door een psycholoog, later werd een posttraumatische stressstoornis vastgesteld.

Het Belgische aanklager had een celstraf van 27 jaar geëist. Het hof koos voor een lagere celstraf vanwege de leeftijd van D., die achttien was ten tijde van de moord. Ook nam de rechter mee dat hij lijdt aan een stressstoornis. D. heeft schuld bekend en zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van Gadenne.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl