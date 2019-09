Tahrirplein Kaïro dicht uit angst voor demonstraties

Ook vrijdag is het onrustig in de Egyptische hoofdstad Kaïro. De politie is in groten getale aanwezig en heeft uit voorzorg het Tahrirplein afgesloten, om te voorkomen dat daar demonstraties tegen de regering van president Abdel Fattah el-Sisi ontstaan.

Eerder op de avond ontstond een klein protest in een arbeidersbuurt, meldt persbureau AP. „Het maakt niet uit hoe, we zullen Sisi afzetten”, scandeerde een menigte van zo’n duizend mensen, vertelde een lokale journalist The New York Times. De menigte werd met traangas verdreven.

Sinds een week gaan Egyptenaren in beperkte aantallen de straten op, ondanks hard ingrijpen door politie. Volgens advocaten in het land zijn er inmiddels meer dan tweeduizend demonstranten opgepakt, hoewel sommigen weer vrijgelaten zijn. Volgens de openbaar aanklager in Egypte zijn „niet meer dan duizend” mensen ondervraagd over de demonstraties.

President Sisi, die vrijdagochtend terugkeerde van een vergadering van de Verenigde Naties in New York, sprak honderden aanhangers toe die hem op het vliegveld onthaalden. Volgens Sisi was er geen reden tot zorgen. „Het is allemaal gebaseerd op leugens, verdraaiingen en fabricages. Jullie zouden daar bewust van moeten zijn.” Vrijdag vond ook een pro-Sisi-demonstratie plaats.

Mensenrechtenactivisten kritisch

De protesten worden aangewakkerd door Egyptenaren in ballingschap, onder wie de populaire YouTuber Mohamed Ali vanuit Spanje. De voormalige aannemer beschuldigt Sisi en het machtige leger van corruptie en het verkwanselen van publiek geld. Ali riep zijn fans op ook deze vrijdag te gaan demonstreren. Sisi deed de beschuldigingen af als „leugens en laster”.

Mensenrechtenactivisten uiten kritiek op. „De massa-arrestaties lijken erop gericht de Egyptenaren te ontmoedigen om te demonstreren en ze in het duister houden over wat er in hun land gebeurt”, zegt Midden-Oosten-coördinator Sarah Leah Witson van Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie zitten de demonstranten te lang vast en krijgen ze geen advocaat te spreken.

Michelle Bachelet, VN-commissaris voor de mensenrechten, riep Egypte op het recht op vreedzame demonstratie en de vrijheid van meningsuiting te respecteren. „Ik roep de regering op om haar benadering van toekomstige protesten radicaal te veranderen. Iedereen die alleen gearresteerd en vastgezet is voor het uitoefenen van hun rechten moet onmiddelijk vrijgelaten worden.”

Sisi kwam aan de macht nadat hij zijn voorgang Mohamed Morsi in 2013 verdreef. Sindsdien voert hij een repressief regime en worden politieke tegenstanders opgesloten. Volgens Sisi’s medestanders is dat nodig om het land na de perioden van onrust te stabiliseren. De Egyptische economie presteert al jaren slecht en de inflatie is hoog. Een op de drie Egyptenaren leefde in 2018 in armoede.

