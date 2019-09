Saoedi-Arabië opent grenzen voor toeristen, ook Nederlanders welkom

Nederlandse toeristen kunnen binnenkort Saoedi-Arabië bezoeken. Het islamitische koninkrijk heeft vrijdag een lijst gepubliceerd met 49 landen waarvan de inwoners vanaf zaterdag een visum kunnen aanvragen. Onder meer de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika en alle Europese landen staan op de lijst, net als een aantal Aziatische landen.

Saoedi-Arabië zet erop in om in 2030 honderd miljoen toeristen te ontvangen, wat goed zou moeten zijn voor 10 procent van het bruto binnenlands product. De komende jaren wordt meer dan 67 miljard dollar geïnvesteerd in voorzieningen voor buitenlandse bezoekers. Kroonprins Mohammed bin Salman wil onder meer een kuststrook aan de Rode Zee openleggen voor de aanleg van vijfsterrenhotels en andere faciliteiten.

Bin Salman heeft in de afgelopen jaren een aantal hervormingen doorgevoerd in zijn conservatief islamitische land en doet dat met het oog op toekomstige toeristen weer. Zo hoeven vrouwelijke bezoekers hun hoofd niet te bedekken en mogen ze zonder mannelijk gezelschap de straat op. Wel moeten de vrouwen zich „bescheiden” kleden. Voor Saoedische vrouwen blijven de strenge kledingregels wel gelden.

Saoedi-Arabië is lang een moeilijk te bezoeken land geweest. Alleen pelgrims - jaarlijks lopen miljoenen moslims de hadj - en expats werden de afgelopen decennia toegelaten. Sinds kort zijn ook bezoekers van sportwedstrijden welkom. Zo werd dit voorjaar de wedstrijd om de Italiaanse Supercup in Saoedi-Arabië gespeeld. Ook vindt later dit jaar een wereldtitelgevecht tussen boksers Anthony Joshua en Andy Ruiz plaats in het land.