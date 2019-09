Pensioenfondsen willen hogere rekenrente om kortingen te voorkomen

Het ABP en andere grote pensioenfondsen willen dat het kabinet hen toestaat om soepeler rekenregels te gebruiken, zodat ze pensioenkortingen kunnen voorkomen. In de praktijk behalen de fondsen namelijk nog veel rendement, maar zien pensioengerechtigden daar volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann nog te weinig van terug. Dat zegt ze vrijdag in De Telegraaf. Door de lage rente waarmee ze moeten rekenen, moeten de pensioenuitkeerders mogelijk korten op pensioenen.

Met de rekenrente wordt voor pensioenfondsen bepaald hoeveel geld ze in kas moeten hebben om de toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. De rekenrente is grotendeels gebaseerd op het rendement op veilige obligaties. Nu die rente laag is, moeten ze ervan uitgaan dat hun vermogen langzaam groeit. De fondsen willen de rekenrente verhogen door ook het verwachte rendement op risicovolle beleggingen mee te wegen. Tegen De Telegraaf zegt Wortmann: „Ons pensioenvermogen is in tien jaar verdubbeld, maar de deelnemers hebben daar geen cent van gekregen.”

Volgens een woordvoerder is het ABP met de andere fondsen PME (metalelektro), PMT (metaal en techniek) en PFZW (zorg en welzijn) om de tafel gaan zitten: „Er ligt geen plan, we hebben meer een denkrichting uitgestippeld.” Verhoging van de rekenrente is volgens de woordvoerder de „meest logische” maatregel. „De lage rente is een realiteit waar we nog wel even mee te maken hebben. Simpelweg draaien aan de renteknop om die omhoog te krijgen, vinden wij geen goed idee”, aldus de woordvoerder. „We denken wel dat een deel van het rendement uit de andere beleggingen voorzichtig moet worden meegerekend.”

Dekkingsgraad

Om pensioenverlagingen bij de vier grote fondsen te voorkomen, zou de hogere rekenrente volgens de fondsen al snel ingevoerd moeten worden. Vorige week werd bekend dat een pensioenkorting volgend jaar vrijwel zeker is, omdat de dekkingsgraad te laag is. Als dat op 31 december nog steeds het geval is, moet er gekort worden. Bij het ABP, dat uitkeert aan pensioengerechtigden die voor de overheid en in het onderwijs hebben gewerkt, was de dekkingsgraad eind augustus 88,6 procent.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) heeft zich tot nu toe fel verzet tegen het verhogen van de rekenrente. De fondsen zouden zich daardoor onterecht rijk kunnen rekenen, vindt Koolmees. Met als risico dat er te weinig geld in de pensioenpotten blijft zitten voor jongere generaties. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wil niet van de rekenrente afstappen. Volgens DNB is het niet slim om te rekenen met toekomstige rendementen die niet te voorspellen zijn. Beleggingswinsten mogen pas worden uitgedeeld, zegt DNB, als die echt geboekt zijn.