Over journalistieke afwegingen bij stukken over politiek

In Haagse Zaken vertellen de journalisten die het stuk schreven, Petra de Koning en Enzo van Steenbergen, over hoe ze het hebben aangepakt, hoe ze feiten checkten, hoe ze wederhoor pleegden en wat hun journalistieke afwegingen waren bij het schrijven. Het verhaal van Gerbrands biedt ook een inkijkje in hoe het eraan toe gaat in de Tweede Kamerfractie van de PVV, die voor pers ondoordringbaar is.

