Oh die Spanjaarden met hun vlees, en die Fransen, en wij…

Oh wat is Frankrijk toch nog een vleesetend land, zuchtten we meewarig. In Parijs wemelt het helemaal niet zoals bij ons en in bijvoorbeeld Berlijn, van de hippe saladewinkeltjes, gezonde soeppunten, vegan-snacks en tentjes waar je ‘veggies’ kunt eten zoveel als je wilt. De paar supermarkten die we ingingen hadden het gebruikelijke Franse aanbod (heerlijk, daar niet van), de restaurants probeerden de hoeveelheid groenten, eveneens zoals gebruikelijk, tot een paar blaadjes sla en een aardappelgerechtje te beperken en verder kon je zoveel sandwiches met saucisson of jambon, of kaas én ham krijgen als je wilde. Al moet worden toegegeven dat er wel ergens op een menukaart iets met quinoa stond, toch vond men zowel in de hoofdstad als op het platteland een salade toch duidelijk aantrekkelijker als er iets van bacon, stukjes kip, Parmaham of zelfs onomwonden foie gras bij te pas kwam. In de ratatouille zaten spekblokjes, over sint jacobsschelpen was gedroogde ham verkruimeld en in de moderne gelegenheid in La Villette waar ze salades en falafel aanboden, hadden ze ook een eigen rôtisserie waar de meeste mensen reusachtige stukken glanzend en sappig varkensvlees vandaan haalden.

Die Fransen toch. Zo weinig met het klimaat en hun gezondheid bezig. Zo wordt het nooit wat met de wereld – enfin, zelf-feliciterende gedachten werden onbeschroomd uitgesproken.

Tot de vleescijfers uit eigen land loskwamen. Wij zijn dus al evenmin serieus aan het minderen. Wij hebben vorige zomer de barbecue weer vol gelegd met enge stukjes gemaltraiteerd varken of plofkip en helemaal niet steeds little willies van de vegetarische slager gegeten of luchtige salades vanwege de hitte. Nu ja, ik wel natuurlijk en u ook, maar ‘zij’ niet. De mensen.

De cijfers zijn echt een schok. Dat er zo weinig verandert, ondanks al die groentepakketten overal en vooral dat we zo véél vlees eten.

Volgens cijfers van Our world in data, een onderzoeksgroep met als thuishaven de Universiteit van Oxford, aten wij in 2014 (verder gaan hun cijfers niet) méér vlees dan de Fransen. Die weer meer vlees aten dan de Duitsers – de Duitsers nota bene met hun worstcultuur, hun Aufschnitt, hun Sauerbraten en Eisbein! De Duitsers hebben het vlees eten uitgevonden! Maar even zo goed blijven ze dus achter bij ons en de Fransen. Het ergste zijn trouwens, in Europa dan, de Spanjaarden. Our world in data hanteert andere cijfers dan Wageningen, dat ligt aan wat er wordt meegerekend aan slachtafval, botten enzovoort, maar zij zeggen dat wij in 2014 89,49 kilo vlees per persoon aten en de Spanjaarden 94,04, gevolgd door de Oostenrijkers met 90,87 kilo per persoon.

Misschien gaat het net als met menig dieet: dat wie denkt aan minder eten vanzelf het gevoel heeft dat-ie ook echt minder eet. Al denkt de weegschaal van niet.

