Dat we in ons landje dicht op elkaar zitten, waardoor „niet alles kan”, zoals Johan Remkes het noemt in zijn stikstofadvies, merk je vooral in een gemeente als Ouder-Amstel. Hoeveel verschillende werelden doorkuis je niet, in die ene postzegel onder de Johan Cruijff Arena? Vinexwijken, industrie, pittoreske dorpskern, en dan ineens boerderijen en polderland, waar je de wirwar van snelwegen bent vergeten.

Dat komt vooral door een tactisch geplaatst bos langs de A9. Langs die coulissen, uitkijkend over het landschap van De Rondehoep, lopen twee mannen. In oranje werkkleding torsen ze apparatuur op statieven door de regen.

Ha, landmeters! Dat is wel heel letterlijk Kafka in de polder, zeker als je je realiseert waarvoor ze hier zijn. Voorbereidingen voor het tankstation dat Rijkswaterstaat hier wil neerzetten en waarvoor deze bomen weg moeten.

Veertienduizend. Dat is precies één boom per inwoner van deze gemeente, die zelf ook inziet dat dit waanzin is, en nu aan het kabinet heeft gevraagd of het niet anders kan.

Soms lijkt het alsof Rutte III er alleen maar is om de fouten te herstellen van de eerdere twee.

Het bezemwagentje, dat de beschadigde cultuursector weer oppoetst, en nu met Johan Remkes als TomTom de eigen stikstofstal mag uitmesten.

De pijnlijkste reparatie is wel de maximumsnelheid. Die 130 was voor Rutte I een belangrijk symbool. Plankgas over de weg, opdat wij zouden roepen: bedankt, Mark!

Het advies van Remkes brengt ons op een ongekend kantelpunt. Tegen alle dogma’s in van snelheid en groei, zegt hij: langzamer rijden, en inkrimpen. Bravo!

Dit bos bij Ouder-Amstel lijkt buiten alle stikstofuitspraken te vallen, maar het is wel een totaal verkeerd symbool. Wie vernietigt er nu gezonde natuur om er een fossiel brandstofstation voor in de plaats te zetten? Dat is even krankzinnig als met Formule 1-wagens een duinlandschap verzieken.

Aan de geloofwaardigheid van Bezemwagentje III dragen deze twee symbolen niet echt bij. Niet alles kan, maar als u nu 100 rijdt, kunnen we racen in de duinen en tankstations bouwen in het bos.

Weet u wat pas een sterk symbool zou zijn? Als je elektrisch wél 130 zou mogen rijden. Moet je zien hoe snel de auto-industrie dan om gaat. Minder en trager, het is een geweldige stap, vooral als we die omslag aangrijpen om de energietransitie werkelijk door te zetten.

Op de Polderweg, tussen twee metingen door, volgen de landmeters een zwerm vogels boven het landschap. Ik denk ineens aan Kafka’s Het Slot, waar de landmeter na zinloze inspanningen plots te horen krijgt dat hij weer mag vertrekken.

Niet alles kan, maar dat laatste moet hier toch ook wel zijn te realiseren.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.