Laagbouw slopen voor hoogbouw?

Slopen? Dat nooit. Als je de inwoners van Amsteldorp of de Roomtuintjes vraagt naar de toekomst van hun buurt, zijn ze unaniem in hun oordeel: onze wijkjes slopen voor nieuwbouw, dat is pure waanzin.

Toch is dat wat er mogelijk gebeurt – in de verre toekomst. De gemeente Amsterdam heeft een groot aantal locaties in de stad aangewezen als ‘strategische ruimte’ voor woningbouw op de lange termijn. Het gaat om stukjes stad die nu nog een andere functie hebben: bedrijventerreinen (Westelijk Havengebied, Oranjewerf in Noord), infrastructuur (de Gooiseweg in Zuidoost), spoorwegemplacement (het rangeerterrein bij Science Park) en groen (Park de Kuil, aan de rand van Geuzenveld).

Op een aantal van de aangewezen locaties stáát al woningbouw. Het gaat om naoorlogse wijkjes of stadsvernieuwing uit de jaren tachtig, met veel sociale huurwoningen. Op de gemeentelijke woningbouwkaart is de bestemming van deze gebieden ‘verdichting’: planologenjargon voor slopen om plaats te maken voor hoogbouw.

Laagbouw wordt hoogbouw Op vier locaties wordt mogelijk gesloopt Op vier locaties zal laagbouw mogelijk moeten wijken voor hoogbouw: Amsteldorp, Roomtuintjes, IJplein en Tuinwijck zijn aangewezen als „strategische woningbouwlocatie”. Amsteldorp ligt naast het Amstelstation en stamt uit 1947; eengezinswoningen met rode daken en kleine tuintjes. De middelhoge huizen in de wijk Roomtuintjes, tussen station Muiderpoort en de Zeeburgerdijk, werden opgeleverd in 1973. De woonblokken van IJplein, pal aan het IJ, zijn gebouwd tussen 1980 en 1987. In de jaren dertig werd Tuinwijck opgeleverd: laagbouw, gelegen tussen Oosterspoorplein en Oostpoort.

In verschillende buurten is recentelijk onrust ontstaan over de toekomstplannen. Bewoners van Amsteldorp, een rustig laagbouwwijkje achter het Amstelstation, stuurden een raadsadres naar het stadhuis. In Tuinwijck, een buurtje dat ligt ingeklemd tussen de perrons van het Muiderpoortstation, gaan ongeruste teksten rond van bewoners. In de Roomtuintjes, een gebiedje met stadsvernieuwing een stukje verderop in Oost, zijn bewoners nog niet in actie gekomen, maar ze maken zich wel zorgen over de mogelijke sloopplannen van de gemeente.

Het meest concreet zijn de plannen voor het IJplein in Amsterdam-Noord. Dit rijtje woonblokken aan het IJ – voornamelijk sociale huur - werd in de jaren tachtig gebouwd naar een masterplan van architect Rem Koolhaas. Eén van de blokken moet nu wellicht wijken voor een doorgaande fietsroute naar het nog aan te leggen station Sixhaven op de Noord/Zuidlijn, zo bleek vorig jaar. Bewoners startten daarop een procedure om het IJplein tot beschermd stadsgezicht te laten verklaren. Ze zijn er niet gerust op dat het bij de sloop van één blok zal blijven. „Als één dominosteen valt, kan de rest ook vallen”, aldus buurtbewoner Redmar Riemersma in Het Parool. In januari wil de gemeenteraad een besluit nemen over station Sixhaven.

‘Verdichting’ meest logische optie

Het stadsbestuur zit met een dilemma. De behoefte aan woningen in Amsterdam is gigantisch: tot 2025 wil de gemeente jaarlijks meer dan 5.000 huizen bijbouwen. ‘Verdichting’ is daarbij de meest voor de hand liggen de optie: liever locaties in de stad transformeren tot woongebied, dan bouwen in open land – of nog erger: natuurgebieden – aan de rand van de stad. Ook hoogbouw is een logische keuze: meer woningen per vierkante kilometer.

Huizen in de wijk Roomtuintjes. Foto Novi Zijlstra

Tegelijkertijd wil het college zo weinig mogelijk slopen. De gemeentelijke ‘slooplat’ uit 2016 bepaalt dat de sloopkogel er alleen in het uiterste geval aan te pas komt: bij woningen die bouwtechnisch niet meer te redden zijn, en altijd in overleg met de buurtbewoners. Zoals het er nu naar uitziet, zou volgens die criteria geen van de wijkjes die zijn aangewezen als ‘strategische ruimte’ gesloopt mogen worden.

En dan speelt ook nog de discussie over betaalbaar wonen. Voor mensen met een midden- of laag inkomen is een woning in Amsterdam inmiddels een utopie geworden: koopwoningen onbetaalbaar, huurwoningen in de vrije sector ook, eindeloze wachtlijsten voor een sociale huurwoning (als je er überhaupt al voor in aanmerking komt). Wijkjes als Tuinwijck, Amsteldorp en de Roomtuintjes zijn bij uitstek stukjes van de stad waar minder kapitaalkrachtige Amsterdammers nog prettig en betaalbaar kunnen wonen. Als je die sloopt en vervangt door (duurdere) hoogbouw, zal een groot deel van de bewoners niet kunnen terugkeren in hun oude buurt.

Ik denk niet dat ik in mijn leven nog ga meemaken dat het buurtje daar verdwijnt Ivar Manuel (D66) Stadsdeelvoorzitter Oost, over de wijk Tuinwijck

Volgens het stadsbestuur is sloop voorlopig niet aan de orde. In buurten als Amsteldorp en Tuinwijck gaat voorlopig „niets gebeuren”, zegt een woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP). De aangewezen locaties, zegt hij, zijn een overblijfsel van een verkenning uit 2017 naar zoveel mogelijk geschikte bouwlocaties in de stad. Hoewel er geen concrete plannen voor sloop en nieuwbouw bestaan, zijn die locaties „in het kader van transparantie” op de gemeentelijke woningbouwkaart blijven staan. „Al weet ik niet of dat strategisch zo handig is geweest.”

Middelhoge woonblokken in Roomtuintjes. Foto Novi Zijlstra

Mochten er wél concrete sloopplannen komen, bijvoorbeeld van woningcorporaties, dan zijn in eerste instantie de stadsdelen aan zet. In De Telegraaf deed Ivar Manuel (D66), de voorzitter van stadsdeel Oost, een poging de bewoners van Tuinwijck gerust te stellen. „Ik denk niet dat ik in mijn leven nog ga meemaken dat het buurtje daar verdwijnt,” zei hij. „Als ik bewoner was, zou ik me alle zorgen besparen en genieten van het prachtige groene wijkje. Er gaat nog lang niets gebeuren.”

Roomtuintjes ‘Met hoogbouw wordt het hier grimmiger’ Vlnr Jan van Ee (73), Ronald Vinken (61), Hennie Bouwhuis (63) en Ad Meijer (78) „Als het mooi is, zitten we altijd hier. Als het regent zitten we in de kroeg. Je ziet hier alles. Jong en oud uit de wijk komt voorbij. Ook de diversiteit zie je hier. En we doen dit al lang dus we kennen de wijk door en door. Hoe lang wij elkaar kennen? Lang. In deze wijk hebben wij onze gezelligheid opgebouwd. We zitten hier nu met z’n vieren maar meestal hebben we eigenlijk meer bankjes nodig. Je ziet de mensen uit de Roomtuintjes, uit Oost en uit Tuinwijck. Dan zie je wat hoor. De culturele verschillen zijn soms moeilijk. We begrijpen elkaar steeds minder. Het is een prachtige wijk met een speeltuintje voor de kinderen, een groene dijk en nette huizen, maar door dat onbegrip wordt het grimmiger. Als er hier hoogbouw komt, wordt dat alleen maar erger. Dan komen er meer mensen en vooral, meer verschillende mensen. We moeten elkaar eerst begrijpen. Laat ze maar een keer bij ons op ons bankie komen. Drinken we een biertje en maken we onze wijk weer een stukje mooier.”

Roomtuintjes ‘Het haalt het hele karakter van de wijk onderuit’ Roxanne Spaans (26), woont sinds haar geboorte in Roomtuintjes „Ik heb deze wijk echt zien ontwikkelen. Ik woon hier al sinds mijn geboorte en het is flink veranderd. Oud en jong leeft door elkaar heen. Er is eigenlijk best wel weinig overlast hier. Kijk, soms zitten er jongeren op straat, maar tien jaar geleden deed ik dat zelf ook. Vrij onschuldig allemaal. De saamhorigheid hier is ook mooi om te zien. In Amsterdam hebben we er een handje van om alles zelf te willen doen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind altijd de ganzen op de dijk brood ging geven. Ik was niet de enige. De gemeente wilde destijds die ganzen weg hebben en startte een actie. De hele buurt stond op tegen die actie want die ganzen maakten en typeerden onze wijk. En nog steeds zijn die ganzen voor mij hét bewijs van saamhorigheid in deze wijk. De ganzen zijn er nog steeds. Ik ga binnenkort wel verhuizen omdat er mogelijk hoogbouw komt. Dat haalt het hele karakter van de wijk onderuit. Bovendien zijn dat geen sociale huurwoningen dus dat kan ik simpelweg niet betalen. De enige reden dat er steeds maar bijgebouwd moet worden is de enorme toestroom van mensen naar Amsterdam. Puur voor de naam. Zo speciaal is Amsterdam niet hoor. Misschien is dat rot om te zeggen maar het maakt het hier niet leuker en dat mogen die mensen best weten. Daarnaast moet de gemeente hier ook een rem op zetten.”

Amsteldorp ‘Geen wijk is zo gemoedelijk én groen als deze’ Ramon Schmelltz ( 75), woont 50 jaar in Amsteldorp „Het is mijn gouden jubileum vandaag. Ik woon al 50 jaar in deze wijk en geniet nog steeds elke dag van de rust en saamhorigheid. Het is een wijk met alleen maar nette mensen. Dat zou je misschien niet denken als je de vervallen voortuintjes ziet maar het is echt zo. Ik heb net boodschappen gedaan en mijn auto niet eens op slot gezet. Dat is helemaal niet nodig hier. Het ziet er misschien niet allemaal even net en schoon uit, maar er is geen wijk die zo gemoedelijk is als Amsteldorp. Iedereen zegt ‘Hee buur’ en groet elkaar. Dat is gewoon hoe wij hier met elkaar omgaan. Het is echt een dorp in een stad. Er is hier geen druk verkeer, er is maar één toegangsweg en het ligt lekker dicht bij alles wat Amsterdam te bieden heeft. Daarnaast is er gelukkig ook nog wat groen in Amsteldorp. Dat mist in de rest van Amsterdam. Ik hou al van de natuur sinds ik jong ben; nu ben ik wat ouder maar die liefde is nooit verdwenen. Ik ga om de maand naar mijn caravan in Zeeland. Ik ben net terug en in oktober ga ik weer. Maar die natuur hoef ik hier in Amsteldorp helemaal niet te missen. Als die hoogbouw hier echt komt? Ik weet dat er plannen zijn maar het zou enorm zonde zijn van dit stukje Amsterdam als het verdwijnt. Als dat gebeurt, dan moet ik misschien toch maar emigreren naar Zeeland.”