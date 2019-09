Kroongetuige Nabil B. heeft nieuwe advocaat

Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat. Dat zegt Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten vrijdag in het AT5-programma Park Politiek.

De vorige advocaat van B., Derk Wiersum, werd vorige week voor zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Het is onbekend wie de nieuwe advocaat van Nabil B. is. Mogelijk blijft de identiteit van de advocaat onbekend vanwege de dreiging.

De rechtbank en het parket zijn op de hoogte van de identiteit van nieuwe raadsman, zegt Burmeister in het programma van de regionale omroep dat vrijdagavond uitgezonden wordt. Het gaat volgens de deken niet om de Bredase advocaat Peter Schouten. Die liet eerder weten bereid te zijn de verdediging van B. op zich te nemen.

Kroongetuige

B. is kroongetuige in de grootste strafzaak die momenteel loopt tegen Ridouan Taghi, de meeste gezochte crimineel van Nederland. Dat betekent dat B. met het Openbaar Ministerie een afspraak maakte om bewijs over Taghi te leveren in ruil voor strafvermindering. B. wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in opdracht van de groep rond Taghi in 2017.

Een week na de bekendmaking dat Nabil B. samen ging werken met het OM werd zijn broer Reduan doogeschoten bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Hoewel nog niet bewezen, lijken beide liquidaties een poging om de strafzaak tegen Taghi te ondermijnen.

Het strafproces tegen Taghi en de groep medeverdachten ging deze dinsdag achter gesloten deuren door. De veiligheidsmaatregelen rond de extra-beveiligde rechtbank bij Schiphol werden na de moord op Wiersum opgeschroefd. Taghi wordt door justitie gezien als opdrachtgever van zeker elf liquidaties. Hij zou miljoenen verdienen met de handel in cocaïne.

