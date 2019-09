Honderden jongeren gered uit ‘school’ in noorden van Nigeria

In een noordelijke deelstaat in Nigeria zijn bij een politie-actie honderden jonge mannen bevrijd uit een islamitisch onderwijscentrum, waar ze koranonderwijs zouden krijgen. Minstens driehonderd jongens „van verschillende nationaliteiten” zijn uit het gebouw in de stad Kaduna gehaald, hebben autoriteiten vrijdag aan persbureau AFP laten weten.

De leerlingen verbleven in het centrum in mensonterende en inhumane omstandigheden, volgens de politie. Sommige jongens en mannen zouden zijn mishandeld of uitgehongerd. De agenten maken zelfs melding van een „martelkamer” in het gebouw, waar leerlingen met ketens vastzaten aan de muur. Enkele docenten zijn gearresteerd.

Koranscholen

De politie was naar het huis gekomen na meerdere meldingen door omwonenden. Autoriteiten stellen tegenover de BBC dat niet duidelijk was dat zich een school in het gebouw bevond. Het is niet bekend hoe de leerlingen daar zijn terechtgekomen. Sommige van de kinderen vertelden aan de agenten dat zij door hun ouders waren gebracht.

In het noorden van Nigeria zijn meer koranscholen, die vaak streng in de leer zijn. Het is een arm gebied; veel ouders kiezen ervoor hun kinderen op school te laten inwonen. De uit het gebouw geredde leerlingen worden opgevangen in een stadion in Kaduna, waar ze door familieleden kunnen worden opgehaald.