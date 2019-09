Hoge Raad maakt definitief einde aan rookruimtes horeca

Rookruimtes in de horeca zijn per direct verboden. De Hoge Raad bekrachtigde vrijdag een uitspraak van het gerechtshof, dat vorig jaar al oordeelde dat de rookruimtes in de horeca een „ongeldige uitzonderingspositie” hebben op het rookverbod in de horeca dat sinds 2008 van kracht is.

De belangenvereniging Clean Air Nederland (CAN) stelde een vordering tegen de staat in vanwege de uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Volgens CAN is de wettelijke bepaling in strijd met een verdrag dat Nederland binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gesloten. Het gerechtshof gaf CAN daarin gelijk.

Ongeldig

De Hoge Raad bekrachtigde dit oordeel vrijdag. Volgens de hoogste rechter heeft de staat door deelname aan het WHO-verdrag de plicht om „effectieve maatregelen” te nemen tegen het blootstellen van burgers aan tabaksrook. Rookruimtes in de horeca passen daar volgens de Hoge Raad niet bij omdat niet-rokers, inclusief het horecapersoneel, zo toch kunnen worden blootgesteld aan tabaksrook. Daarom is de uitzonderingspositie voor rookruimtes „ongeldig”, aldus de Hoge Raad.

CAN-voorzitter Tom Voeten is „blij” met de uitspraak. „Rookruimtes bevorderden de rookcultuur in de horeca. We waren roken aan het stimuleren en faciliteren op een plek waar veel jongeren komen. Dat moet je niet doen als je naar een rookvrije generatie wil”, reageerde hij in de rechtszaal.

Het kabinet had al met de horeca afgesproken dat rookruimtes vanaf juli 2022 definitief dicht moesten. Die afspraak, uit het door staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) gesloten Preventieakkoord, is met deze uitspraak van de Hoge Raad van tafel. Blokhuis gaat nu met betrokken partijen als de horeca en gemeenten in gesprek om „praktische afspraken” te maken over de handhaving van het verbod.

Horeca: klap in het gezicht

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de uitspraak van de Hoge Raad „een klap in het gezicht van horecaondernemers” en noemt de impact van de uitspraak „groot” omdat er nog duizenden rookruimten in cafés en discotheken zijn. De KHN hoopt dat de overheid niet „als een dolle gaat handhaven en boetes gaat schrijven”.

De uitspraak markeert een nieuwe stap in het verbannen van roken uit de horeca. In 2014 ging ook al een streep door de uitzondering die kleine cafés als eenmanszaken zonder personeel op het rookverbod hadden.