Hoekstra ziet in één dag miljard verdampen | Eerste school sluit door lerarentekort

Pensioenfonds ABP wil kortingen op pensioenen voorkomen door de rekenrente los te laten. Wopke Hoekstra ziet in één dag een miljard uit de staatskas verdampen. En de oppositie wil dat Arie Slob nú wat doet tegen het lerarentekort.

(GEEN) PENSIOENKORTINGEN: Het kabinet durft niet te beloven dat er geen pensioenkortingen komen en daarom zijn de pensioenfondsen zelf plannen aan het maken om dat te voorkomen. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, schopt in De Telegraaf wel tegen heel wat heilige huisjes. Ze wil af van de huidige rekenrente, want die houdt onvoldoende rekening met de rendementen die in de toekomst gemaakt worden. Premier Mark Rutte hield tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen juist vast aan de rekenrente, omdat hij de rendementen van pensioenfondsen terug zag lopen. Ook DNB-president Klaas Knot vindt kortingen noodzakelijk. Maar Wortmann vindt dat dat “niet uit te leggen”. “We zitten nu in een stelsel waarin we ons arm moeten rekenen. Wij willen snel nieuwe rekenregels maken en die nu alvast toepassen.”

WITWASTEGENVALLER: In één dag was er ruim een miljard euro verdwenen uit de schatkist van Wopke Hoekstra. Werd er eerder nog gespeculeerd om de aandelen ABN Amro te verkopen – de staat bezit nog 56 procent van de bank nadat die in 2008 werd genationaliseerd – nu de waarde van de aandelen zo snel daalt, zal daar voorlopig geen sprake van zijn. De koers van de bank kelderde nadat bekend werd dat er een strafrechtelijk onderzoek naar ABN Amro loopt. Dat doet denken aan het onderzoek dat vorig jaar leidde tot een megaboete voor ING: die bank moest 775 miljoen euro betalen vanwege een witwasaffaire: criminelen konden via ING zonder problemen hun geld witwassen. Bij ABN Amro speelt een soortgelijk probleem – maar het OM en de bank willen geen details geven.

LERARENTEKORT: De gevolgen van het lerarentekort worden nu wel erg voelbaar: in Amsterdam moet een basisschool sluiten omdat er te weinig leraren zijn. Dat is de eerste school die door het lerarentekort moet sluiten. De school heeft vijf leraren nodig, er zijn er maar twee. Dat is niet genoeg om goed onderwijs te waarborgen, vindt de school, en dus sluit die per 1 januari. In de Tweede Kamer wordt dat gezien als een noodsignaal. PVV en PvdA hebben een debat aangevraagd met minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). “Dit is een symptoom voor wat er in het hele land aan de hand is”, aldus Lodewijk Asscher in Het Parool. “Ga er nou wat aan doen.” Ook Harm Beertema (PVV) heeft het over een “systeemcrisis”. “Zien de minister en de coalitie nu wel de urgentie?”

NIET LEUK EN LEKKER: Ja, minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) rookte “als puber” ook wel eens een jointje, “ook wel meer dan één keer”. “Maar uiteindelijk vond ik het helemaal niet zo leuk en lekker”, zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen. “Mijn advies aan alle jongeren is: gebruik geen drugs, er zijn andere leuke manieren om een feestje te vieren.” Dekker worstelt dan ook met de proef met legale wietverkoop. Volgens de minister is er weliswaar een “gekke situatie” bij het gedoogbeleid, dat ook tot veel problemen heeft geleid. Dekker laat doorschemeren dat hij de proef niet ziet zitten: “Ik heb daar wel wat ideeën over.” En: “Het kwam niet uit de koker van de VVD.” Maar in het regeerakkoord is nu eenmaal afgesproken dat er een kleine proef wordt begonnen, aldus Dekker. “Dan zien we of het een bijdrage levert aan meer veiligheid.”

BOERKAWET:Het gebeurt zelden dat een nieuwe wet twee maanden na invoering wordt besproken in de Tweede Kamer. Maar het boerkaverbod had gisteren de twijfelachtige eer. Het debat werd een herhaling van zetten: Denk vindt de handhaving van de “pestwet” veel te streng, PVV wil strengere handhaving en noemt het een “leeg stuk papier”, schrijft de Volkskrant. Waar de hele Kamer het wel over eens is: de invoering van de wet kon beter. Er heerste veel onduidelijkheid: gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte mag, maar niet in overheidsgebouwen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer. En dan was er de vraag of een burgerarrest wel of niet mag: volgens het OM was het toegestaan, volgens de politie niet. “Rommelig”, noemde Dennis Wiersma van de VVD het. “Een puinhoop” was het volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Volgens Ollongren heeft de wet gewoon wat tijd nodig: uiteindelijk moet het gedrag veranderen zonder dat er zo veel mogelijk boetes worden uitgedeeld.

QUOTE VAN DE DAG

“Geen paniek! Ik kom geen pop of auto afpakken. Ik reageer in het AD op het Franse plan en zou het mooi vinden als we stereotypering in NL ook weten te doorbreken. En door.”

Even paniek bij minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) na uitspraken over genderneutraal speelgoed in het AD.