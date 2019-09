Fusie Thalys en Eurostar moet reizigers uit vliegtuig halen

Het is nog maar een werktitel, maar hij is goed gekozen. Onder de naam Green Speed gaat het Franse nationale spoorbedrijf SNCF de twee dochterbedrijven Thalys en Eurostar samenvoegen. Nederlandse reizigers kennen de Thalys als de snelle trein naar Brussel en Parijs. De Eurostar rijdt tussen Londen en Parijs en sinds april vorig jaar tussen Amsterdam en Londen.

Het gecombineerde netwerk verbindt het Verenigd Koninkrijk met de Middellandse Zee, de Noordzee met de Atlantische Oceaan en de Benelux met de Alpen, aldus het vergezicht van de Franse spoorwegen.

Niet toevallig legt SNCF de nadruk op de klimaatwinst. In een tijd dat overal ter wereld gedemonstreerd wordt voor actiever klimaatbeleid is verduurzaming van vervoer een noodzakelijk en populair thema. Als eerste van de vijf doelen van de fusie noemt SNCF het bieden van een alternatief voor reizen over de weg en door de lucht voor naar schatting dertig miljoen passagiers in 2030. Nu vervoeren Thalys en Eurostar samen 18,5 miljoen passagiers per jaar.

Korte vluchten vervangen

De vervanging van korte vluchten (meestal begrensd op 700 kilometer) door hogesnelheidstreinen staat hoog op de Europese politieke agenda. Ook in Nederland: staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) wil de komende jaren twee miljoen extra reizigers verleiden om de trein te kiezen in plaats van het vliegtuig.

Ontwikkelingen zijn er genoeg. KLM, Thalys en NS maakten onlangs bekend dat een van de vijf dagelijkse vluchten naar Brussel wordt vervangen door treincapaciteit. De Brusselvluchten worden afgebouwd. Bij een Kamerdebat bleek deze week dat de Eurostar van Amsterdam naar Londen vanaf januari niet langer hoeft te stoppen in Brussel voor paspoort- en bagagecontrole. Vrijdag kwam het bericht dat Nederland 12,6 miljoen euro uit Brussel krijgt voor de Wunderline, de snelle trein tussen Groningen en Bremen.

Op korte afstanden moet de trein de eerste keus zijn, schrijven de topmannen van NS en KLM

Belangstelling is er ook. NS International, de grootste verkoper van internationale treintickets, noteerde deze zomer voor de derde keer op rij een toename. Voor alle bestemmingen groeide het aantal reizigers met 13 procent. Berlijn was, ondanks de reistijd van 6 uur en 20 minuten, koploper met een groei van 19 procent. Eurostar vervoerde in het eerste jaar van de dienst Amsterdam-Londen 250.000 miljoen passagiers.

Aantrekkelijker alternatief

Leidt de fusie van Thalys en Eurostar tot verdere vervanging van het vliegtuig door de trein? Heike Luiten, directeur van NS International, denkt van wel. „Voor reizigers is zo’n sterk netwerk van Europese hogesnelheidstreinen, die naadloos op elkaar aansluiten, echt winst. De ambitie van Thalys en Eurostar om een nog aantrekkelijker alternatief te bieden voor auto en vliegtuig is goed voor de reiziger en goed voor het klimaat.”

Green Speed beoogt inderdaad het internationale treinreizen eenvoudiger en efficiënter te maken, door de netwerken en dienstregelingen goed op elkaar te laten aansluiten. Synergie moet komen uit het combineren van materieel en informatievoorziening aan de reizigers. Bedrijfsmatig is de fusie relatief eenvoudig omdat SNCF bij beide bedrijven de meerderheidsaandeelhouder is en omdat de activiteiten elkaar aanvullen. Het gaat niet om een bezuiniging, zegt scheidend SNCF-topman Guillaume Pepy. Het aantal banen zal juist toenemen om de reizigersgroei te kunnen verwerken. De bundeling van het aanbod kan wel leiden tot duurdere tickets.

Boekingsgemak

Verbetering van het boekingsgemak is cruciaal bij het streven naar meer treinreizigers, schreef Barth Donners, consultant voor mobiliteit bij Royal HaskoningDHV, in een vorig jaar gepubliceerd onderzoek. Donners, nu: „Het draait om vindbaarheid en boekbaarheid. Daar wint het vliegtuig nu ruim van de trein. Daarom hoop ik dat ze de bekende merken Thalys en Eurostar behouden. De trein naar Berlijn is nog niet verbeterd, maar mensen kiezen er meer voor omdat er over wordt gepraat. Ze weten nu dat hij er is.”

Donners vindt de ambitie voor de passagiersaantallen te bescheiden. „Alleen al vanuit Amsterdam vliegen nu jaarlijks 5 miljoen mensen naar Londen en 1,5 miljoen mensen naar Parijs. Voor alle Green Speed -bestemmingen gaat het om 7,5 miljoen reizigers uit Nederland. Het moet haalbaar zijn om de helft van die reizigers de komende tien jaar in de trein te krijgen, dat zijn er al bijna vier miljoen. Ik denk dat er veel meer mogelijk is dan 30 miljoen in 2030.”

Mogelijk is verduurzaming niet het belangrijkste motief van SNCF voor de fusie. Het spoorbedrijf bereidt zich voor op de openstelling van de Europese markt voor hogesnelheidslijnen, een streven van de Europese Commissie. SNCF wil de belangrijkste hsl-partij van Europa worden.

Op termijn, schrijft zakenkrant La Tribune, zouden ook andere internationale hsl-verbindingen bij de groep betrokken kunnen worden, zoals het Zwitsers-Franse Lyria, dat verbindingen met Basel en Zürich onderhoudt. SNCF dient op korte termijn een verzoek in bij de Spaanse railbeheerder om ook daar met Franse treinen te kunnen rijden, onder andere richting Madrid, Barcelona en Valencia.

M.m.v Peter Vermaas