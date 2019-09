Fusie PostNL en Sandd gaat toch door dankzij ingrijpen staatssecretaris

De fusie tussen postbedrijven PostNL en Sandd gaat toch door. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) heeft vrijdag bekendgemaakt dat zij haar bevoegdheid gebruikt om het eerdere verbod van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te verwerpen. De ACM verbood de fusie eerder deze maand uit angst dat er een monopolist op de postmarkt zou ontstaan, waarna de bedrijven naar de staatssecretaris stapten.

Keijzer spreekt over een „unieke situatie in een unieke markt”. Zij stelt dat het algemene belang, dat mensen hun post kunnen ontvangen, zwaarder weegt dan het beperken van mededinging. Volgens de staatssecretaris is de fusie nodig om te garanderen dat postbezorging „betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar” blijft. Ook worden werknemers volgens haar beter beschermd bij een fusie en kunnen de prijzen voor postbezorging omlaag.

Keijzer legt wel voorwaarden op. Zo mag de prijs van postzegels niet harder stijgen dan „de daadwerkelijk hiervoor gemaakte kosten”. Ook moet PostNL onder meer andere regionale postbedrijven toegang tot haar landelijke netwerk verlenen.

De 11.000 bezorgers die momenteel voor Sandd werken, mogen in dienst treden bij PostNL. Keijzer benadrukt dat de cao-voorwaarden van PostNL beter zijn dan de huidige arbeidsvoorwaarden van Sandd. Overigens gaan alleen de postafdelingen van de twee bedrijven samen. De pakketbezorging valt buiten de fusie.

Lees ook: Postfusie verboden? De staatssecretaris heeft een ruim mandaat

Eerste keer ACM gepasseerd

Het is de eerste keer dat een staatssecretaris de ACM passeert. Ook is het pas de tweede keer dat er een beroep is gedaan op artikel 47 van de Mededingingswet, die regelt dat een minister of staatssecretaris een streep door een verbod van de ACM mag zetten. Eerder wilde de Amsterdamse beursorganisatie RAI met de Utrechtse Jaarbeurs fuseren, waar toenmalig minister Annemarie Jorritsma (Economische Zaken, VVD) een definitieve streep door zette.

De ACM verbood de fusie tussen PostNL en Sandd uit vrees voor woekerprijzen na het ontstaan van een „monopolist op het gebied van postbezorging”. De bedrijven stelden echter geen keuze te hebben. Volgens hen is fuseren de enige optie om te kunnen overleven op de postmarkt die al jaren krimpt. PostNL (vorig jaar 1,8 miljard euro omzet uit postbezorging) en Sandd (201 miljoen euro omzet) stellen dat de continuïteit van de postbezorging in Nederland in gevaar zou komen.

Ook Keijzer zegt dat de fusie nodig is omdat het „vanwege de sterke krimp steeds lastiger is om op landelijke schaal met meerdere bedrijven een redelijk rendement op de postverdienstverlening te behalen”.