Franse spoorbedrijf wil fusie Eurostar en Thalys

Het Franse spoorbedrijf SNCF wil haar onderdelen Thalys en de Eurostar samenbrengen. De fusie moet resulteren in een efficiënter bedrijf dat treinreizigers via een hogesnelheidstraject van Londen naar de Benelux kan brengen, omdat de twee spoornetwerken (Londen-Brussel-Parijs en Parijs-Brussel-Amsterdam-Keulen) worden gecombineerd.

Volgens directeur Guillaume Pepy, die de plannen voor de fusie vrijdag aankondigde, zouden zo 30 miljoen reizigers vervoerd kunnen worden per jaar. Met het nieuwe project wil hij in Europa concurreren met de auto en het vliegverkeer, voornamelijk met de budget-airlines. Pepy verwacht dat het anderhalf tot twee jaar zal duren voordat de fusie rond is. Hij refereerde in zijn aankondiging aan ‘project Green Speed’, maar volgens de directeur is het nog niet zeker hoe het nieuwe bedrijf gaat heten of waar het hoofdkantoor komt te staan. „We staan nog aan het begin van deze onderneming”, citeert Le Monde hem.

Met de fusie worden volgens het persbericht de vloten en de informatiedistributiesystemen gecombineerd. Het plan voor de fusie moet nog worden voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordigers en de aandeelhouders. Ook Europese toezichthouders moeten zich over het plan buigen. Eurostar is voor 55 procent in handen van SNCF. Thalys is een dochteronderneming van het Franse spoorbedrijf (60 procent) en het Belgische SNCB/NMBS. SNCF zou uiteindelijk een meerderheidsbelang hebben in de gecombineerde bedrijven.