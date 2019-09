Fans Roda JC werken investeerder hardhandig stadion uit

Mauricio Garcia de la Vega is vrijdag uit het Parkstad Limburg stadion gejaagd door fans van Roda JC. Dat is te zien op foto’s en video’s die vrijdagavond op Twitter zijn geplaatst. Hardhandig werd de Mexicaan in de richting van de parkeerplaats geduwd. Het was op dat moment rust bij de wedstrijd tussen Roda JC en de Graafschap.

Een woordvoerder van de politie Zuid-Limburg vertelt dat agenten moesten ingrijpen in de hal van het stadion. Daar was de investeerder naartoe geleid door boze fans. Eenmaal buiten heeft de politie hem in het belang van zijn veiligheid meegenomen. Er is een onderzoek naar het incident gestart, zegt een woordvoerder.

Faillissement

Garcia de la Vega hoopt de eigenaar te worden van de nummer achttien van de eerste divisie. Als voetbalbond KNVB akkoord gaat, koopt hij een meerderheidsbelang in de club. Fans van Roda JC zien dat echter nu al niet meer zitten. Ze zijn boos omdat De la Vega zijn beloofde miljoeneninvesteringen nog niet gedaan heeft. Roda JC verkeert in financieel zeer zwaar weer en was deze zomer nagenoeg failliet.

Roda JC leek een nieuwe eigenaar te hebben gevonden in Mauricio Garcia de la Vega. In Spanje kunnen supporters zijn bloed wel drinken.

Voorafgaand aan de wedstrijd van vrijdag was er ook al protest. Er werden stickers geplakt en flyers en witte zakdoekjes uitgedeeld. De ‘Koempeltribune’ met daarop de harde kern van supporters bleef gedurende de eerste helft leeg. Verspreid door het stadion hingen spandoeken waarop de Mexicaan in het Engels en Spaans uitgescholden. De woordvoering van Roda JC was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Spanje

Uit onderzoek van NRC bleek deze zomer dat Garcia de la Vega al eerder om een vergelijkbaar conflict weg moest bij een voetbalclub. Als geldschieter van de Spaanse club Real Murcía werd hem de toegang tot het stadion ontzegd, omdat hij beloofde geldbedragen nooit overmaakte. Eerder had de voetbalbond van Mexico hem al zijn licentie om te mogen werken als spelersmakelaar ontnomen.