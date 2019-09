Duitsland rolt bende cybercriminelen op, vier Nederlanders gearresteerd

De politie in Duitsland heeft een criminele bende opgerold rond een serverpark in een voormalige-NAVO-bunker in het zuidwesten van het land. Zeven verdachten werden donderdagavond opgepakt tijdens een grootschalige politie-actie. Vier van de arrestanten, onder wie de 59-jarige hoofdverdachte, komen uit Nederland.

Meerdere darknetwebsites waren volgens de politie in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts gehuisvest op servers die in de bunker nabij de plaats Traben-Tarbach stonden. Op deze digitale marktplaatsen werd volgens de politie gehandeld in drugs, kinderporno en allerlei gestolen gegevens. De sites zijn niet via het normale internet te benaderen, maar maken gebruik van het Tor-netwerk, dat anoniem browsen mogelijk maakt.

De hoofdverdachte is een 59-jarige Nederlander, die volgens de Duitse politie sinds 2013 de eigenaar was van de bunker en er vervolgens een datacentrum in huisvestte. Dat serverpark was volgens het openbaar ministerie specifiek gericht op het verhullen van de illegale digitale activiteiten. De Nederlandse hoofdverdachte zou ook banden hebben met de georganiseerde misdaad.

Wall Street Market

Volgens de politie draaide ook de populaire darknetwebsite Wall Street Market op servers in de bunker. Wall Street Market was de tweede grootste markt in zijn soort ter wereld zijn, met 250.000 transacties en een omzet van meer dan 41 miljoen euro. De website werd eerder dit jaar uitgeschakeld. Ook darknet-markten met namen als ‘Cannabis Road’, ‘Orange Chemicals’ en ‘Flight Vamp 2.0’ stonden op servers in de bunker. De servers werden volgens het Duitse OM ook ingezet voor een grote cyberaanval in 2016.

De politie heeft in totaal dertien verdachten - twaalf mannen en één vrouw met leeftijden tussen de 20 en 59 jaar oud - aangeklaagd. De politie is nog op zoek naar twee Nederlandse verdachten. Naast de inval in de bunker deed de politie achttien huiszoekingen, waaronder vier in Nederland en een aantal in Polen en Luxemburg. In Nederland werden geen verdachten gearresteerd. Tweehonderd servers en talloze informatiedragers werden in beslag genomen.

Politiechef Kunz noemde de actie, waarbij honderden agenten betrokken waren, „een groot succes” meldt persbureau AP. „We moesten zowel analoge als digitale veiligheidsmaatregelen van het datacentrum doorbreken.” De politie deed bijna vijf jaar „intensief, uitgebreid en extreem tijdrovend” onderzoek naar het datacentrum.